Родилната травма на Виктория Бекъм предизвика национален дебат, когато тя посрещна на бял свят Бруклин, първородния си син. През 1999 г. певицата от „Spice Girls“ избра той да бъде роден чрез планово секцио, което предизвика вълна от критики и осъдителни коментари в медийните пространства.

Майка на две деца разпали отново разговора по темата и застана в защита на 51-годишната Виктория с публикация в Instagram, споделена миналия месец. „Знаете ли откъде идва изразът „твърде изискана, за да се напъва“?“, написа Сара Клоуз.

„През 1999 г. Виктория Бекъм (Пош Спайс) избра да се подложи на планово секцио с първия си син Бруклин; и британската преса отпечата, че е „твърде изискана, за да напъва“. Бруклин беше в седалищно предлежание.“

Бебето в седалищно предлежание е позиционирано с долната част или с краката напред в утробата - което се случва при 3 до 4 от всеки 100 бременности - и може да усложни вагиналното раждане, според NHS.

„Посъветвали са я да се подложи на планово секцио, защото това е било най-безопасно за бебето“, продължи Сара. „Въпреки това медиите я осъдиха за това, казвайки, че е твърде богата, твърде привилегирована и твърде елегантна, за да изтласка бебето си вагинално. Всъщност тя просто следваше медицинския съвет, който ѝ беше даден.“

Публикацията ѝ е събрала над 11 000 харесвания, като много от тях са коментирали в съгласие с нея. Някой е написал: „Спешното ми цезарово сечение беше най неизисканото преживяване в живота ми.“ Друга е споделила: „Дори не съм имала дете и това ме ядосва!“

Когато Виктория посрещна Бруклин, сега на 26 години, Спайс Гърлс все още бяха заедно. След разпадането им през 2001 г., тя роди синовете си Ромео и Круз, както и дъщеря си Харпър, съответно през 2002, 2005 и 2011 г. - всички чрез цезарово сечение.

В „Бекъм“, четирисерийната документална поредица на Netflix за звездния футболист, излязла през 2023 г., модният дизайнер най-накрая отговори на критиките. „Не бях твърде изискана, за да напъвам, казаха ми, че няма да е безопасно да родя по естествен път“, обясни тя.

Цезаровото сечение или секциото е операция за раждане на бебето чрез разрез, направен в корема и матката. Във Великобритания около една на всеки четири жени ражда по този начин.

Дискусията около раждането на Бруклин идва след продължаващото му отчуждение от родителите, което беше очевидно по Коледа.

Той също така сякаш игнорира милата публикация, която майка му сподели в Instagram, за да отпразнува Нова година.

