В "Ергенът 5" нещата стават все по-емоционални, а ергените вече със сигурност показват ясни сигнали към своите фаворитки. Какво обаче се случва между Елеонора и Крис и дали е истинско?

Съдба или случайност?

Когато Елеонора влезе за първи път, очите на Крис светнаха, но сякаш след това той остави това чувство на заден план. Насочи се към опознаване на някои от другите момичета, имаше няколко индивидуални срещи, но нещо сякаш продължи да го дърпа към Елеонора. Тя от своя страна още от началото заяви, че участва в предаването само заради Крис и никой друг. Убедена е, че той е нейния мъж и го е усетила още, когато е видяла визитката му.

Ергенът Крис е изключително мил, възпитан и галантен към всяка една от дамите, но когато е с Елеонора има нещо различно. Той се променя около нея, а и тя, щом е в компанията му. Двамата започват да се опознават все повече, а Крис дори заявява, че е изключително впечатлен от нея, но и все още изглежда се колебае в изборите си.

Дали е напълно искрен Кристиян с Елеонора

Искрен ли е Крис с Елеонора?

Не 0 Резултати Гласувай

