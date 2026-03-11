Алия и Марин от "Ергенът" 5 бяха на вълнуваща индивидуална среща, която завърши с романтична вечеря. Спокойствие, нежност и много романтика. Вечерята сякаш беше точно такава каквато трябваше да бъде. Взаимното привличане между тях се усеща от разстояние, но какво ще случи по-нататък и дали двамата ще се влюбят един в друг?

Алия е нежно цвете, а Марин е спряган за най-красивия ерген - чаровен, къдрав и с огромна усмивка. Двамата един до друг стоят наистина красиво и видимо си отиват, но досега нямаха възможност да се опознаят отблизо. Първоначлно интереса на Марин бе насочен повече към Михаела, Цвети и Румяна, но сега изглежда, че той е решил да даде шанс и на екзотичната Алия.

Двамата си споделяха и коментираха задълбочени теми, а искрите между тях прехвърчаха постоянно. Алия му сподели, че е преживяла тежък момент в любовта - изневеря, която я е научила на много важни житейски уроци. Той пък от своя страна сподели, че трудно влиза във връзка, защото не обича да залъгва нито себе си, нито жената, ако не е сигурен, че това е човека за него. Харизматичен, интересен и определено много желан, Марин внимателно избира партньорките си и дори в предаването показва, че не бърза преди да направи първата крачка към някое от момичетата.

Но дали отношенията му с Алия ще се задълбочат? Гласувайте в нашата анкета по-долу.

