В предаване като „Ергенът“ забавните, интересни и оригинални реплики никога не лиспват. Изключение не прави и сезон 5 на романтичното риалити – всеки епизод носи цяла плеяда от колоритни изказвания, спонтанни коментари и хапливи изрази, които превръщат всяка сцена в истинско шоу.

Ето кой са най-запомнящите се изказвания - и дори мъдри мисли, в епизод 12 на „Ергенът“ 5.

Татяна: "Когато не си сигурен в себе си, по-добре е да го задържиш малко в себе си, отколкото да нараниш човека, който обичаш."

"Мили момчета, не може да имате всичко. Трябва да прецените какво може да изгубите и какво не, защото според сун дзъ, ако не прецениш добре риска, може да загубиш всичко."



Симона: "Те искат да обърнат внимание на всички. Но само трима мъже на толкова жени – трудно е."

"Аз мога да направя един микс от тримата – да взема външността на Марин, веселото на Стоян и малко лудото, плюс баланса на Крис. Това е перфектният мъж."



Мария: "Аз си откраднах Крис, защото имах да му казвам някои неща."

"Стоян като цяло само положително впечатление ми прави. Сляпа съм за лошите страни."

Цветелина Василева за танца на Крис: "Личи, че е подготвен, но докато си пали цигарата, ръцете му треперят."

"Майка ми ще го гледа това, абсурд!"

Марин за танца на Крис: "Чувам крясъците на жените. Все едно не е Крис на сцената, а някоя рок звезда."



Мария за Крис и Елеонора: "Неговите сексуални фантазии до момента включват само едно момиче и ние знаем коя е."

Крис за Елеонора: "Нейното присъствие ме кара да съм огън!"



Симона за танца на Крис: "Оплакнахме окото!"

Крис за Елеонора: "Надявам се, че я накарах да се почувства специална."

Стоян за изпълнението си: "В това, което ще изпълня съм оставил душата и сърцето си."

Вероника за изпълнението на Стоян: "Имам слабост към бийтбоксъри и Стоян ми влияе на нагона."

Симона за Стоян: "Изпълнението му не беше в мой стил, но разбирам творческата му изява."

Цветелина за Стоян: "Не разбрах какво беше това, по никакъв начин не ме докосна, за мен беше много зле."

Вероника за Марин: "Да си умен е секси!"

Цветелина В. за Марин: "Много ми харесва начина, по който мисли, определено не го очаквах от него."

