Майката е Венета. Дъщерята Малина. Двете са останали сами и живетя в къща, в която условията са нечовешки. Тя пък е Мария Силвестър. И като сърцето на "Бригада Нов дом" се опитва да даде шанс на Венета и Малина да останат заедно и да живеят добър живот. Една трогателна и много силна семейна история!

"Каквото се случва като емоция си го оставяме, всеки да си го преживее. Умея да си подреждам в главата си и знам кое е приоритет, а именно да си свършим работата. Това е един от епизодите, в които аз изобщо не можах да се овладея! В последния синхрон не можах да кажа думите си, заседна ми буца, защото ми избиха много силни емоции, свързани с това момиченце Малина. Докато правехме този ремонт, знаехме, че тази ситуация не е като никоя друга. Това е една от къщите, в които не знаехме как ще влезем и как ще започнем този ремонт. Нещо се счупи във всички нас! Това е един доста тежък случай, свързан със смърт, динамични ситуации, случили се за няколко месеца и големи промени в това семейство." - споделя мария Силвестър в "120 минути".

Бригада Нов дом за пореден път успява да се справи с преобразяването на къщата и изграждането на дом за майка и дъщеря, в който те да водят достоен и приятен живот. Малена получава своята мечтана розова стая, както и баня, в която да се къпят, а не да използва "легенче на двора".

Какво се случва с Малина сега?

Какво показва, че една история е истинска? Може би това, че за разлика от приказките, не винаги има добър край. Ако тази история беше приказка, накрая ще има "И живели заедно, яли, пили и се веселили". Историята на Венета и Малина обаче е малко по-различна.

Радостин Георгиев от фондация "Подай ръка" споделя, че въпреки всички усилия, които са положили от фондацията и Бригада Нов дом да подобрят средата за майката и детето, след това са се случили редица смущаващи обстоятелства. По тази причина към момента детето не живее вече в тази среда.

"Направихме всичко възможно, за да дарим пълноценен живот на майката и детето, но майката няма капацитета да се грижи за детето. Малина е много щастлива сега. Има приятелчета, отърсила се е от нещата, които се случваха напоследък и към този момент е в приемно семейство."

Доброто винаги побеждава!

"Нищо не може да разклати това мое вярване! Предаването ме е научило, че трябва да видя как се развива дадена ситуация и кое е най-добро за детето. Тук ми се скъса сърцето! Признавам си!"



Мария Силвестър е категорична, че връзката на детето с родителя е най-важна.

"Знаехме, че това е последният опит Малина да остане в тази къща. Ако можем да направим и последното нещо да помогнем на това дете и майка, за да са зеадно, ние ще го направим! Доброто за детето, конкретно в този случай, може би е нещо друго. Все ми се ще да мисля, че Малина е щастлива в момента."

В разговори зад камера Мария Силвестър води доста дълъг разговор с 11-годишната Малина и й разказва, че на света хора, които са тръгнали от лоши условия, но са направили велики неща.

"Дълбоко в себе си виждам нещо много специално в това дете. Знам, че тя е родена под специална зведа, не случайно й се случват тези неща и тя има силата да предодолее, каквото й се е случило. А то е много тежко! Тя ще се с прави, аз съм сигурна!"

