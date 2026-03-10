На 10 март една от най-разпознаваемите актриси в Холивуд, емблематичната Шарън Стоун, отбелязва своя 68-и рожден ден. През десетилетията тя се превърна в символ на красота, талант и сила, а ролите ѝ в киното завинаги ще останат в историята на филмовата индустрия.

От малък град до световната сцена - как започва всичко

Шарън Стоун израства в семейство на счетоводителка и работник във фабрика и има трима братя и сестра. Макар и да не е израстнала в типичното творческо, артистично семейство, тя проявява силен интерес към приложните изкуства и литературата още от ученичка. Благодарение на академичните си успехи получава стипендия за творческо писане в университета „Единборо“ в Пенсилвания.

Преди да се насочи към актьорската професия, красивата Стоун започва кариерата си като модел. Тя напуска университета и се премества в Ню Йорк, където работи за модни агенции и постепенно започва да получава предложения за роли в киното. Така започва нейния път в киното, а по-късно тя разбира, че определено е част от съдбата й и се чувства изключително щастлива като актриса.

Големият пробив

Първите ѝ филмови участия са в началото на 80-те години, но истинската световна слава идва през 1992 г. с еротичния трилър Basic Instinct (Първичен инстинкт). В него Стоун играе мистериозната писателка Катрин Трамел – роля, която я превръща в една от най-обсъжданите актриси на десетилетието и я утвърждава като секс символ на 90-те години. След успеха на филма кариерата ѝ продължава с редица популярни заглавия, сред които Casino, Sliver и The Quick and the Dead. Особено силно признание получава за ролята си в „Casino“, която ѝ носи награда „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“.

Мозъчният инсулт не е краят!

Животът на актрисата не е лишен от сериозни изпитания. Актрисата преживява тежък мозъчен инсулт, който застрашава живота ѝ и я принуждава да се оттегли за известно време от киното. Въпреки дългото възстановяване, Шарън Стоун постепенно се връща към публичния живот и продължава да работи в киното и телевизията.

Днес Шарън Стоун остава една от най-разпознаваемите фигури в Холивуд. Освен че продължава да се снима, тя се занимава и с изобразително изкуство и често говори публично за приемането на възрастта и естественото остаряване. В интервюта актрисата неведнъж е подчертавала, че е благодарна за живота и здравето си и, че хората трябва да приемат годините си с достойнство.

Снимка: Getty Images

С повече от четири десетилетия кариера, десетки филми и награди, Шарън Стоун се нарежда сред най-влиятелните актриси на своето поколение. От модните подиуми до най-големите кинофестивали, тя остава емблема на световното кино.

А вие в кои от най-популярните роли на Шарън Стоун я харесвате най-много? Гласувайте в анкетата ни.

