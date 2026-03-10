През последните седмици се появиха упорити медийни спекулации, че поп звездата Пинк и съпругът ѝ Кери Харт са се разделили след дългогодишен брак. Новината бързо се разпространи след публикации, базирани на анонимни източници, които твърдяха, че двойката е решила да поеме по различни пътища.

Самата певица реагира почти незабавно и категорично отрече слуховете чрез видео в Инстаграм. В него тя саркастично коментира, че едва сега е разбрала, че е „разделена със съпруга си“, и добавя, че дори децата им не знаят за подобно нещо. С това искрено заявление, Пинк се опита тотално да разсее слуховете, но хората продължиха да развиват свои теории за отношенията им.

Разкриване на истината с ирония

В публикувания клип изпълнителката демонстрира раздразнение от медийните твърдения, като подчертава, че подобни истории са „фалшиви новини“. Тя дори се пошегува, че след като медиите вече знаят за предполагаемата раздяла, може би трябва да информират и двете ѝ деца - 14-годишната Уилоу и 9-годишния Джеймсън. Реакцията ѝ беше възприета от мнозина като силен сигнал, че певицата не е доволна от начина, по който се отразява личният ѝ живот, особено когато информацията идва от непотвърдени източници.

Според анонимни източници от шоубизнеса обаче ситуацията може да е по-сложна. Те твърдят, че певицата е била изненадана от изтичането на информацията в медиите и че двамата със съпруга ѝ действително обсъждат бъдещето си и имат своите колебания за отношенията си.

Публично единство въпреки слуховете

Въпреки спекулациите, двамата продължават да се появяват заедно публично. Наскоро те бяха забелязани в Ню Йорк с децата си на спектакъл от мюзикъла „& Juliet“ на Бродуей, където изглеждаха като сплотено семейство.

Семейството временно се е преместило от Калифорния в Ню Йорк, за да може дъщеря им Уилоу да се развива в театъра и да се докосне до света на Бродуей.

Дълга и сложна любовна история

Историята на двойката започва през 2001 г., когато се срещат на спортното събитие Summer X Games. Те сключват брак през 2006 г., но две години по-късно временно се разделят. След период на терапия и работа върху отношенията си се събират отново през 2009 г.

