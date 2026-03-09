Пламена Благоева е една от най-обсъжданите дами в пети сезон на „Ергенът“. Не само заради външния си вид, но и заради своята тежка лична история. На 18 г. претърпява катастрофа, която изцяло променя живота й. Определя себе си като "Iron Woman" не само заради поставения титаниевa пластина в черепа си, но и заради твърдия си характер.

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.

Коя е Пламена и каква е професията й?

26-годишната красавица е от Плевен, но в момента се намира в София. Основател и собственик на студио за красота, в което се предлагат процедури за извайване на тялото, апаратни процедури, професионален грим, микроблейдинг и маникюр.

Тя самата се определя като „творческата сила“ зад студиото. Занимава се с оформяне на тялото и мускулния тонус чрез професионални уреди за мускулна стимулация, които „подчертават естествените форми и баланс на тялото“. Тя се грижи и за цялостната визия на своите клиенти чрез направа на професионален грим. Екипът на студиото включва и маникюрист и масажен терапевт.

В представянето си плевенчанката е добавила и професията модел. Към момента има малко над 7000 последователи в Инстаграм. Голяма част от снимките й там са по бельо, в красиви рокли и предизвикателни пози.

Снимка: Инстаграм

Катастрофата, която я променя

През 2018 година, когато е едва на 18 години, автомобилът й се удря в дърво. Последствията са тежки – черепно-мозъчна травма, като част от лицето в областта на челото й хлътва. Следват операции и поставяне на титаниев имплант, който заменя част от черепа й.

Операциите променят не само външния й вид, но и начина, по който гледа на живота. След катастрофата започва да осмислих много неща по философски начин и успява да пренареди приоритетите си по друг начин.

В "Ергенът" тя влиза единствено и само заради интереса си към Стоян. Заявява желанието си още при първите кастинги за предаването.

Пламена Благоева разчита на интуицията си и не вярва, че тя би я подвела. Мъжът до нея трябва да държи на думата си - това качество тя поставя на първо място. Финансите обаче също се оказват важен фактор. Месечно Пламена харчи между 7 и 8000 лева. Смята, че когато един мъж държи на думата си, това е обвързано и с парите. Въпреки това не ги слага на първо място в критериите си за подбор.

Снимка: Инстаграм

Интересна среща в „Ергенът“

Оказа се, че Пламена и друга обсъждана участничка в „Ергенът“ се борят за сърцето на един и същи мъж. Стана ясно и че двете се познават много преди да влязат в романтичното риалити. Санта Китана, чието истинско име е Кристина Шидерова и Пламена отиват заедно на кастинг за "Ергенът". Впоследствие обаче отношенията им охладняват. Двете дами имат своя теория за това какви са причините.

"Струва ми се, че е доста смутена и притеснена, дори сякаш се чувства не на място. Това малко ме озадачава. Познавам я като по-смела, но явно моето присъствие не й харесва" - разказва Санта Китана след срещата си с другите момичета и Пламена в имението.

Според Пламена отношенията й с Китана са изстинали, защото в тях се намесил трети човек - нейн бивш интимен партньор. Според разказа на Санта Китана той е правил "сексуални намеци" и на нея самата. Тя категорично ги отхвърлила и поради тази причина човекът агресирал към нея. Желанието й Пламена да свидетелства като трети човек за тези заплахи, не се осъществило. "Тя се отдръпна като мишка в хралупата!" - разказва Санта Китана.

Вижте още за Пламена във видеото:

Най-интересното четете в рубриката "Ергенът 2026 - сезон 5".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER