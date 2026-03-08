Връзката между майка и дъщеря е специална! Именно затова през целия месец март темата ни е бъде посветена на майките и дъщерите - техните избори, здраве, любов, безсъние и причини да са щастливи. В специалния ни проект "Писмо до мама" известни дъщери ще напишат писмо до своите майки - разкривайки неизказани досега емоции и случки.

Навръх празника 8 март в него се включва и едно от най-красивите лица в българския ефир - ослепителната водеща на bTV Новините Лиляна Боянова, която написа трогателно писмо до своята майка!

Журналистката е популярна с репортажите си за рубриката „Вярваме в доброто“ и работата си по отразяване на социално значими теми. За журналистическата си работа Боянова е отличена с редица награди, сред които „Героите“ на TimeHeroes през 2017 г. и „Спасител на детството“, получена от Националната асоциация за приемна грижа през 2016 г. Двукратен носител на титлата „Мис TV чар”, в края на миналата година Лили Боянова получи и престижната награда за "Жена на годината" на спиасание Glamour в категория "Mедии".

❤

8-и март за мен винаги е бил денят, в който празнувам теб, МАМИ (главните букви не са случайни).

Не рожденият ти ден, а точно този.

От съвсем мъничка много се вълнувах как да те зарадвам за празника – с цвете или пък с нещо, което самата аз съм изработила като специален подарък.

Снимка: Личен архив

Заради тези си емоции от детството и до ден днешен обичам зюмбюлите, защото много им се радваше, когато ти ги връчвах с думите "Честит осми март, мила мамо!".

Всички майки са изключителни в очите на децата си – това е тяхната суперсила. Такава си и ти за мен.

Суперсилата да ме даряваш с грижа, когато съм била болна като мъничка, когато съм плакала заради разбити колене… или пък сърце.

Снимка: Личен архив

Човек винаги се връща там, където се е чувствал най-обичан.

В моите мисли това винаги си била ти.

Моят дом, моят купол от обич и нежност.

Силни ръце в ръцете ми и най-милата прегръдка.

Има ме, защото теб те има, мамо.

Пораснала съм под сърцето ти и първо теб обичам, от малка костилка като черешка съм дишала с теб.

Снимка: Личен архив

В най-трудните и страшни мигове винаги си била до мен и си ми давала сила. Дори да съм правила грешки - не съм получавала упрек, а подкрепа.

Благодарна съм ти за вселената от обич и че мога да познавам толкова чиста, добра и нежна душа като твоята.

Снимка: Личен архив

Винаги си ми показвала света красиво, с изключителен усет към детайла и малките жестове. Учила си ме да бъда добра и състрадателна, да бъда смислен човек. Надявам се аз да науча на същото сега Камен, моят син и твой внук.

Благодаря ти, че те има, мами.

Обичам те!

Честит твой ден!

Твоя, Лили

Снимка: Личен архив

