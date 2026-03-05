8 март е идеалният повод да се се съберете с приятелки и да прекарате ден, изпълнен със смях, разговори и вдъхновение. Вместо стандартните подаръци или цветя, може да организирате приятелски маратон с филми, книги и игри, които да направят празника ви незабравим. Ние сме ви подготвили списък с най-добрите идеи.

Филмов маратон

Филмите са чудесен начин да започнете деня и да създадете обща тема за разговор. Ето няколко предложения:

Силни женски героини : „Малките жени“ (2019), „Фрида“ (2002) и „Скандал“ (2019) представят истории на жени, които се борят за своите мечти и независимост.

Книжни предложения

Книгите дават възможност за задълбочени разговори и обмен на идеи. Ето някои от най-добрите произведения, които са подходящи за 8 март:

Съвременна проза: „Малки пожари навсякъде“ от Селесте Инг предлага завладяваща история за отношенията между жени, приятелство и семейни тайни.

Снимка: iStock

Подходящи игри, с които да разнообразите празника

Игровите активности са начин, по който да направите женския си празник малко по-нетипичен, но пък много интересен и забавен.

Настолни игри: „Dixit“, „Codenames“ и „Ticket to Ride“ са подходящи за група.

Снимка: iStock

Как да направите маратона специален?

Снимки и дневник - записвайте моменти или цитати, които са ви впечатлили и правете много "случайни снимки" от вечерта - така запазвате най-истинските спомени.

- записвайте моменти или цитати, които са ви впечатлили и правете много "случайни снимки" от вечерта - така запазвате най-истинските спомени. Дрескод – пролетни тоалети, сладки пижами и много розово.

Снимка: iStock

Важно е да обърнете внимание на детайла и да използвате цялата си творческа енергия в създаването на един по-различен и по-приказен 8 март. Приятелките ви със сигурност ще са благодарни за това изживяване, а вие ще запазите завинаги спомена.

