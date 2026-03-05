Келси Бун никога няма да забрави първия рожден ден на сина си Бостън – и партито, което организира по случая.

28-годишната майка от американския щат Далас сподели очарователно видео в TikTok, в което тя и съпругът ѝ Алекс заедно със семейството и приятелите им, изпълняват „Честит рожден ден“ на езика на жестовете. Причината е, че малкият Бостън не чува по рождение.

Глухо дете чува за първи път благодарение на ново лечение

„Нищо не може да се сравни с чувството да видиш как семейството и приятелите ти научават 'Честит рожден ден' на специалния език – само и само да могат да поздравят сина ни,“ написа Келси към клипа.

Във видеото Бостън седи детски стол, а родителите му са около него. Алекс тържествено държи тортата, след което камерата показва и гостите на партито, които изпълняват песента на жестомимичен език. „Това ще остане вечен спомен“, пише още Келси в описанието.

Младата жена споделя пред People, че синът ѝ е роден с рядък генетичен синдром, който е причинил загуба на слуха му.

Синдромът Кофин-Сирис

„Когато Бостън се роди, имаше неочаквани медицински усложнения“, разказва тя. „Направихме редица изследвания, включително и генетични. Така стана ясно, че има синдрома Кофин-Сирис.“

Той е проявява с варираща степен на интелектуални затруднения - тежко до умерено умствено изоставане, забавено двигателно развитие. Както и характерни черти на лицето - широка уста и малък нос, а нерядко и хипертрихоза (прекомерно окосмяване).

Снимка: instagram/itskelseyboone

Състоянието засяга и различни органи, включително и слуха.

Допълнителните изследвания потвърждават, че Бостън е напълно глух. „Ето защо бързо започнахме да изучаваме езика на жестовете - включително и нашите приятели, което бе невероятен начин да ни подкрепят в трудния момент“, казва още Келси.

Надеждата

Историята на Бостън дава надежда на много хора, преминаващи през тежки изпитания. 

Снимка: instagram/itskelseyboone

Eто защо майка му продължава да я споделя пред света. Тя казва, че не е очаквала толкова много хора в интернет да бъдат трогнати. „Това ми показа колко подкрепящи може да бъдем един с друг.“

Днес целта на Келси и семейството ѝ е да изучават езика на жестовете – за да могат да общуват колкото се може по-добре със своя син.

Кое е бебето с най-сладката усмивка на света – като на герой от анимационен филм

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER