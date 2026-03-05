Келси Бун никога няма да забрави първия рожден ден на сина си Бостън – и партито, което организира по случая.

28-годишната майка от американския щат Далас сподели очарователно видео в TikTok, в което тя и съпругът ѝ Алекс заедно със семейството и приятелите им, изпълняват „Честит рожден ден“ на езика на жестовете. Причината е, че малкият Бостън не чува по рождение.

„Нищо не може да се сравни с чувството да видиш как семейството и приятелите ти научават 'Честит рожден ден' на специалния език – само и само да могат да поздравят сина ни,“ написа Келси към клипа.

Във видеото Бостън седи детски стол, а родителите му са около него. Алекс тържествено държи тортата, след което камерата показва и гостите на партито, които изпълняват песента на жестомимичен език. „Това ще остане вечен спомен“, пише още Келси в описанието.

Младата жена споделя пред People, че синът ѝ е роден с рядък генетичен синдром, който е причинил загуба на слуха му.

Синдромът Кофин-Сирис

„Когато Бостън се роди, имаше неочаквани медицински усложнения“, разказва тя. „Направихме редица изследвания, включително и генетични. Така стана ясно, че има синдрома Кофин-Сирис.“

Той е проявява с варираща степен на интелектуални затруднения - тежко до умерено умствено изоставане, забавено двигателно развитие. Както и характерни черти на лицето - широка уста и малък нос, а нерядко и хипертрихоза (прекомерно окосмяване).

Състоянието засяга и различни органи, включително и слуха.

Допълнителните изследвания потвърждават, че Бостън е напълно глух. „Ето защо бързо започнахме да изучаваме езика на жестовете - включително и нашите приятели, което бе невероятен начин да ни подкрепят в трудния момент“, казва още Келси.

Надеждата

Историята на Бостън дава надежда на много хора, преминаващи през тежки изпитания.

Eто защо майка му продължава да я споделя пред света. Тя казва, че не е очаквала толкова много хора в интернет да бъдат трогнати. „Това ми показа колко подкрепящи може да бъдем един с друг.“

Днес целта на Келси и семейството ѝ е да изучават езика на жестовете – за да могат да общуват колкото се може по-добре със своя син.

