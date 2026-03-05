Трагичната смърт на 29-годишният непалец Дивас Шреста разтърси хиляди по цял свят. Младият мъж загина при дронова атака на летището в Абу Даби, след като дни по-рано споделил пред семейството си, че скоро ще се прибере у дома. За съжаление обаче, Дивас така и не успя да измине пътя към близките си, вместо това пое по пътя на смъртта.

Младият мъж работел като охранител в компания в Обединените арабски емирства. Той е сред трима чуждестранни работници, загинали при атака с дрон, свързана с напрежението около Иран, съобщиха властите в страната. Новината за смъртта му бързо достигна до семейството му в Непал и мнозина потънаха в дълбока скръб, най-вече родителите на Дивас.

Последната му публикация във Фейсбук е тревожна

Само ден преди атаката младият мъж публикувал тревожно послание в социалните мрежи. В него той споделил, че следи новините за нарастващото напрежение в Близкия изток и силно се притеснява от случващото се. В публикацията си той отбелязал, че много информации в медиите са преувеличени или неточни и, че хората, които живеят в Абу Даби знаят каква е реалната ситуация. Малко след този пост той изчезнал от онлайн пространството. Семейството му чакало той да се появи за редовния им видеоразговор, без да подозира, че това ще бъде последното му съобщение.

Паника, страх и телефон, който никога повече не звъни

Според близките му първоначално получили информация от негови приятели, че по време на паниката около атаката той е наранил крака си и е изгубил телефона си. Баща му, бивш полицай, разказва, че след това опитите им да се свържат с него останали без резултат. Семейството продължило да звъни, надявайки се той да отговори. Вместо това по-късно получили официално потвърждение за смъртта му от Министерството на външните работи на Непал и местните власти в родното му място - Горкха.

Мечтата за по-добър живот, който свършва без време

Непалецът Дивас заминал за работа в Обединените арабски емирства преди около година и половина. Решението му било продиктувано от липсата на достатъчно възможности за работа в родния му край. Буден, млад и амбициозен - той е искал да се развива и да живее един по-добър живот, уви обаче мечтите му са без време прекършени.

„Каза ни, че скоро ще се върне у дома. А сега него го няма...завинаги“, споделя съкрушен баща му.

След като разбрали за смъртта на Дивас, съседи и роднини започнали да се събират в семейния дом в селото Танти в района на Борланг. Близките му го описват като весел и общителен човек, който лесно намирал приятели и винаги правил добро за хората. След като научила за смъртта на сина си, майка му изпаднала в тежко състояние и според близки е била почти в безсъзнание от шока, който е разтърсил из основи сърцето, ума и душата й. Едно семейство, което до последно е чакало телефонът да звънне и от другата страна на слушалката да чуят любимия глас на сина си - остава тихо да скърби и да си спомня.

