Конфликтът около Иран отдавна не е регионален проблем, а война, която дори излезе от пределите на Близкия изток, отбелязват световните издания. На фона на този глобален трус, иранските жени продължават да се борят се за своята свобода под тежка цензура и репресии.

Гласът на една свободна жена сред тишината на страха

Световноизвестната актриса Голшифте Фарахани ("Мрежа от лъжи", "Песента на скорпионите") превърна бляскавата сцена на 51-вата церемония по връчването на филмовите награди „Сезар“ в трибуна на истината. Възползвайки се от вниманието на световните медии, тя отправи послание, което спря дъха на присъстващите. Вместо традиционните благодарности, тя избра да разкаже за „сърцата, които потъват в мрак“, и за народа, който „танцува болката си“.

Снимка: Getty Images

Докато прожекторите светят, изгасват животи

„Тази вечер, в тази блестяща зала, всички погледи са вперени в сцена, изпълнена със звезди. Но цялото ми сърце е другаде – в страната, чиито звезди са превърнати в прах, в кръв или принудени да замълчат“, започва тя своя разказ на сцената в Париж.

Тя обръща специално внимание на номинирания Джафар Панахи – символът на иранското кино, който въпреки затвора и забраните, продължава да твори.

Актрисата не спестява тежките думи за случващото се в Иран – убити деца, тийнейджъри и родители, чиито погребения оставят живите с „празни сърца“. Тя описа една страна в траур, където оцелелите са принудени да крият дори имената на любимите си хора.

„Те танцуват болката си, така че палачите да знаят едно нещо: могат да убиват тела, но никога не могат да достигнат до душите“, споделя емоционално звездата от филма "Патерсън".

Битката, която няма да спре

Въпреки липсата на достатъчна международна подкрепа, Голшифте изрази непоколебима вяра в победата на своя народ. Тя припомня, че иранците се борят с "празни ръце", но въоръжени с една от най-старите култури в света и несломим дух. Нейните финални думи прозвучаха като клетва:

„Стремежът към свобода бие в сърцето на всяко човешко същество, а живото сърце никога не се подчинява“.

Пътят от Техеран до Холивуд

Историята на Голшифте Фарахани е сред най-драматичните в съвременното кино – тя е първата иранска звезда след 1979 г., пробила в Холивуд, но на цената на доживотно изгнание. Повратната точка в живота й настъпва през 2008 г., когато си партнира с Леонардо ди Каприо в „Мрежа от лъжи“. Появата ѝ без хиджаб във филма провокира яростта на властите в Техеран, които конфискуват паспорта ѝ и я подлагат на седеммесечни разпити заради „заплаха за националната сигурност“. През 2009 г., точно преди официалната забрана за напускане на страната, тя успява да избяга в Париж, където по-късно иранското правителство официално я уведомява, че родината ѝ вече няма нужда от нейните услуги.

Цената на свободата

Окончателното прекъсване на връзката с дома настъпва през 2012 г., когато след смела артистична фотосесия за френско списание, Голшифте е заплашена с публично наказание, а семейството ѝ е подложено на натиск. Актрисата вече е с френско гражанство и муза на модни гиганти, превръщайки изгнанието, което сама описва като „смърт на корените“, в „прераждане“. От върха на световната слава и снимачните площадки на продукции като „Карибски пирати“, актрисата не спира да бъде гласът на движението „Жена, Живот, Свобода“, доказвайки, че успехът в Холивуд е просто по-голяма трибуна за борбата ѝ за справедливост.

Още снимки на актрисата от церемонията по връчването на наградите вижте в галерията най-горе.

