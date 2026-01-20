Няма правило, което да изисква да кажеш "Да" на бъдещата си свекърва. Та дори тя да е Виктория Бекъм! Конфликтът "свекърва-снаха" е стар колкото света, а Никола Пелц - съпругата на Бруклин Бекъм, го разбира по трудния начин. Войната между нея и семейство Бекъм е от най-страшните - тиха и дипломатична, но разкъсваща и коварна!

Роклята на раздора

Всички смятаха, че в деня на сватбата, Никола Пелц ще носи рокля, специално изработена от модния бранд на Виктория Бекъм. Тя обаче се появи с модел на Валентино Кутюр, по който е работила с креативния директор на бранда в продължение на една година. И войната започна! Никола мълчеше по темата с месеци. Малко по-късно сподели, че няма драма с роклята. По същия начин много жени лъжат, когато ги попитат "Как си?" след раздяла с гаджето. Цяла нощ са плакали и са яли сладолед от кутията, но след това отговарят "О, добре! Всичко е наред!".

"Тя каза, че ще я направи за мен, аз наистина исках. Няколко месеца по-късно осъзна, че нейното ателието не може да го направи, затова трябваше да избера друга рокля. Там започна всичко." - казва Никола пред Variety през август 2022 г. Според източници на People, Виктория се обадила на майката на Никола, за да я предупреди, че няма да има време да ушие роклята на дъщеря й.

Танцът на порока

Семейство Бекъм присъства на сватбения ден на Бруклин в целия си блясък. Виктория е красива, със зашеметяваща рокля, но прави нещо, за което дори злобните свекърви в турски сериали биха й завидели - краде първия танц с младоженеца.

Бруклин излиза на сцената, а семеен приятел извикал: "Най-красивата жена в залата тази вечер, ела горе... Виктория Бекъм!" Истински шок за Никола! Гостите са изненадани, когато Виктория започва да танцува със сина си, вместо да е със съпругата си. За Никола остават сълзите.

Без Никола на 50-ия рожден ден на Виктория

Том Круз, четирите момичета от Spice Girls - това са само част от гостите на изискано 50-годишно парти на 20 април 2024 г. на Виктория Бекъм. Снаха й обаче не е там! Тя предпочита да прекара време с баба си, която малко по-късно умира.

Бруклин Бекъм не участва в семейната вражда

В началото на драмата Бруклин запазва неутралитет. Не публикува емоционални постове в социалните мрежи и не коментира семейните отношения. В интервюта за различни медии говори позитивно за майка си и баща си, както и за щастливото си детство. Но все пак - честен ли е в мълчанието си?

Всички са заедно за Коледа

Никой няма нужда от негативни емоции на празниците. Семейство Бекъм се събират - всички до един за Коледата на 2024 г. "Да бъдем заедно през празниците ме прави толкова щастлива, обичам ви всички толкова много" - пише Виктория и споделя поредица от снимки, отбелязвайки всичките си деца и снаха си.

50-ият рожден ден на Дейвид Бекъм

Бруклин и Никола липсват от снимките, които родителите му публикуват, когато семейството и приятелите се събраха в Лондон, за да отпразнуват 50-ия рожден ден на Дейвид през май 2025 г.

Бруклин Бекъм има проблем с приятелката на брат си Ромео?

Бруклин не пожелал да присъства на партито на Дейвид, защото не искал да вижда тогавашната приятелка на брат си Ромео Бекъм, пише People. По това време Ромео е с Ким Търнбул, която се появява все по-често на семейни събития, включително на ревюто на Виктория Бекъм през март 2025 г. Твърди се, че двамата са били във връзка в миналото, от която нямат добри спомени. В скандала се включва и най-малкият брат Круз Бекъм, който уточнява в пост в Инстаграм, че Бруклин и Ким никога не са излизали заедно.

Бруклин е един влюбен мъж

"Целияят ми свят" - така Бруклин нарича Никола. Поводът? Няма повод - просто един влюбен мъж пише за съпругата си. Цялата публикация гласи: "Винаги ще избирам теб, бейби! Ти си най-невероятният човек, когото познавам. Аз и ти завинаги, бейби."

Бруклин Бекъм и Никола Пелц наемат адвокат

Много от феновете им се чудят защо. Бруклин и Никола наемат адвокат, който е работил с принц Хари и Меган Маркъл. Желанието им е да изчисти някои спекулации по отношение на техните имена и връзка, които се вихрят из медиите.

Бруклин Бекъм не е до баща си, когато става рицар

Драмата се задълбочава! Когато Дейвид е удостоен с рицарско звание през ноември 2025 г., нито Бруклин, нито Никола коментират това. Двойката не присъства и когато футболният отбор на Дейвид, Inter Miami CF, печели MLS Cup през декември 2025 г. До него тогава са Виктория, Ромео, Круз и Харпър, с които отпразнува победата.

Блокира родителите, братята и сестра си в Instagram

Феновете забелязват, че нито Дейвид, нито Виктория следват профила на Бруклин в Инстаграм. Бруклин е решил да бъде радикален - блокира родителите, братята и сестра си в Instagram.

Поредна Коледа далеч от семейството

Бруклин пропуска семейните коледни празненства и през 2025 г. Предпочитайки да прекара празника със семейството на съпругата си Никола - с майка ѝ Клаудия Хефнър Пелц и баща ѝ Нелсън Пелц.

Дейвид Бекъм не споменава Бруклин от новогодишния си пост

В края на годината Дейвид Бекъм прави емоционално обобщение за изминалото време. Футболната звезда сподели няколко снимки със семейство и приятели. На нито една от тях не присъства най-големия му син или съпругата му. Малко по-късно публикува и ретро снимки с всяко от децата си и Виктория, пишейки върху черно-бялата снимка с Бруклин: "Обичам ви всички толкова много."

Бруклин Бекъм наруши мълчанието си

Януари 2026 г. започва категорично за Бруклин - с дълъг пост в Instagram, в който описва отчуждението си от семейството.

"Не искам да се помирявам със семейството си. Те не ме контролират!"

Той споделя, че родителите му се интересуват само от "бранда Бекъм" и че отдавна се опитват да "съсипят" връзката му с Никола. Признава и че дълго време е бил много тревожен, но след като се е отделил от родителите си, вече живее в "мир и облекчение".

Мамино синче ли е Бруклин, или свободен мъж? Как ще отвърне императрица Виктория?Това ли е краят? Не ни се вярва! Може битката да е спечелена, но не и войната.

