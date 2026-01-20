Семейната война в клана Бекъм навлезе в нова, шокираща фаза. Бруклин Бекъм наруши мълчанието си относно дългогодишните слухове за вражда между съпругата му Никола Пелц и неговата майка Виктория Бекъм.

В поредица от откровени публикации в историята му в Instagram, най-големият син на Дейвид и Виктория отправи тежки обвинения към родителите си, съобщава People.

Бруклин Бекъм се опитва да спаси връзката си

Бруклин нарушава мълчанието си относно отчуждението от родителите си в дълга публикация в Instagram.

Виктория Бекъм е отказала да ушие сватбената рокля на Никола.

Бруклин твърди, че майка му е отменила сватбата му с Никола през 2022 г.

Снимка: instagram.com/brooklynbeckham/

Бруклин твърди, че родителите му „непрестанно се опитват да съсипят“ връзката му с Никола още отпреди сватбата им през 2022 г. Най-големият раздор обаче се оказва емблематичната сватбена рокля. Според Бруклин, Виктория Бекъм е отменила ангажимента си да ушие роклята на Никола „в единадесетия час“, въпреки вълнението на булката да носи неин дизайн.

„Майка ми отказа да направи роклята в последния момент, което принуди Никола спешно да търси нов вариант“, споделя Бруклин. Припомняме, че в крайна сметка Никола се омъжи в изящен модел на Valentino Haute Couture.

Снимка: Instagram

Началото на съобщението на Бруклин в неговия Instagram

Митове срещу реалност

Снимка: Getty Images

Досега версията на Никола беше по-умерена – тя твърдеше, че ателието на Виктория просто не е разполагало с време за изработката. Новите разкрития на Бруклин обаче рисуват друга картина. Източници твърдят, че Никола е била несправедливо набедена за „разглезено богаташко момиче“, което е отказало дизайна на свекърва си, докато истината е била точно обратната.

Още по-шокиращо е твърдението на Бруклин, че родителите му са се опитали да го подкупят, за да се откаже от правата върху името си преди сватбата.

Тъгата на Дейвид и Виктория

Снимка: Getty Images

От Дейвид и Виктория Бекъм за момента няма официален коментар по темата. Близки до семейството обаче споделят, че те са „наранени и разочаровани“. Дейвид, който наскоро отпразнува 50-годишния си юбилей без присъствието на големия си син, е съкрушен от липсата на Бруклин в семейния живот, според източници.

В серия от емоционални послания в своя профил в Instagram Бруклин Бекъм разкрива дълбокия разрив със семейството си, като твърди, че години наред е бил поставян под натиск да служи на имиджа и „марката Бекъм“ за сметка на личното си щастие. Той разказва за опити да бъде манипулиран и принуждаван да подписва договори, които биха засегнали бъдещето му със съпругата му Никола Пелц, както и за болезнени моменти около сватбата им – от отказана булчинска рокля до унизителни сцени пред стотици гости. Според него внушенията, че Никола го контролира, са напълно неверни – напротив, именно след като се дистанцира от родителите си, тревожността, с която е живял цял живот, изчезва. Днес Бруклин заявява, че той и съпругата му искат единствено спокойствие, личен живот и щастие, далеч от публичния натиск, манипулациите и показния „перфектен семеен образ“.

Точните думи, които Бруклин Бекъм използва срещу родителите си - вижте в галерията най-горе.

Корените на този семеен раздор обаче се крият много по-дълбоко от избора на сватбена рокля. Още в зората на връзката им през 2019 г., в публичното пространство се появиха първите пукнатини, породени от сблъсъка между две мощни империи. Докато Никола Пелц, наследница на милиардерско семейство, държи на своята независимост, фамилията Бекъм винаги е следвала строго начертан план за управление на своя публичен имидж. Според запознати, напрежението е ескалирало около договори и решения за това как точно да бъде използвано името „Бекъм“ като световен бранд. Бруклин е категоричен, че след годежа през 2020 г. натискът е станал непосилен, превръщайки отношенията им в нещо повече от обикновено неразбирателство.

