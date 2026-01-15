Когато някоя знаменитост блесне с ослепителна усмивка на червения килим, може би се чудите как поддържа толкова перфектни зъбите си. Тайната? През последните десетилетия много известни личности се обръщат към специалисти стоматолози, за да направят усмивките си по-красиви чрез фасети. Ето кои известни личности са избрали това популярно дентално лечение.

Какво представляват фасетите?

Фасетите са много тънки обвивки, изработени от порцелан или композитен материал, поставени върху предната част на зъбите. Те са предназначени да подобрят външния вид на зъбите, които са обезцветени, нащърбени, неправилно подравнени или имат празнини. Фасетите са предпочитано решение за много хора, особено за знаменитости, които искат да постигнат перфектна усмивка.

ТОП 10 звезди, които имат фасети

Бен Афлек

Актьорът често е споменаван в дискусии за дентални лечения на знаменитости, като експертите посочват значителни подобрения в зъбите му през годините. Ранните снимки показват Афлек с леко криви и обезцветени зъби. Настоящото състояние на зъбите му предполага работа с фасети, която е подобрила както цвета, така и подравняването на зъбите.

Петър Данов

Известен на българската театрална сцена и на зрителите на bTV с участието си в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая", Петър също е подобрил вида на усмивката си. Не става ясно точно с какъв вид фасети или коронки е била извършена трансформацията, но тя определено е налице!

Изглжда той се е подложил на процедурата, за да подобри външния вид на зъбите си - на снимките му от преди се забелязват неподредените и не толкова лъскави бели зъби, колкото сега.

Виктория Бекъм

Трансформацията на зъбите на Виктория Бекъм е следена отблизо от експерти в продължение на години, като много от тях споделят прозрения си за нейната холивудска усмивка.

Снимка: https://www.instagram.com

Когато сравняваме Виктория Бекъм преди и след козметичната ѝ интервенция, става ясно, че тя е претърпяла значителни промени. Някои специиалисти смятат, че Виктория има поставени керамични фасети както на горните, така и на долните си зъби. Тези фасети са подобрили формата, подравняването и цвета на усмивката ѝ, което е довело до красивата, широка усмивка, която сега свързваме с нея. Въпреки че към момента се забелязва леко изкривяване на зъбите ѝ, фасетите са създали по-балансиран вид, въпреки че зъбите ѝ не са перфектно подравнени, но едва ли ще успеете да забележите, защото тя рядко се усмихва за камерите.

Том Круз

Неговата дентална трансформация през десетилетията е добре документирана, като експертите по козметична стоматология често дават за пример усмивката му.

Снимки от ранната му кариера показват Круз с видимо различни зъби – леко криви и обезцветени. Сегашната му усмивка представлява една от най-успешните дентални промени в Холивуд. Трансформацията перфектно допълва статута му в шоубизнеса и ролите му на екшън герой. Неговата промяна показва как инвестирането в красива усмивка може да промени кариерата, особено за актьори, които разчитат на външния си вид за главни роли и реклами.

Благой Георгиев

Джизъса е един от най-популярните примери за подобрена усмивка. Той е познат със заслепяващо белите си зъби, които изглеждат като фасети. Въпреки това, не става ясно кога за първи път се е подложил на стоматологичната процедура, защото самият той не е споделил официална информация, в която споделя повече за процеса и неговите впечатления.

Майли Сайръс

Бившата Дисни звезда Майли Сайръс никога не е била от хората, които следват правилата, но когато става въпрос за усмивката ѝ, тя е избрала класическото съвършенство. Според множество медийни източници, тя е използвала фасети, за да усъвършенства естествените си зъби и да създаде по-полиран вид.

Трансформацията ѝ помогна да се отдели от образа на тийнейджърска звезда в хитмейкър. Процедурите, които тя си е направила, доказват, че фасетите могат да подчертаят естествената красота, без да изглеждат изкуствени.

Миро

През годините певецът е променял няколко неща в усмивката си - избелване и вероятно поставяне на фасети. По време на първото десетилетие от кариерата му още личеше младежкото излъчване и специфичната за него усмивка. По-напред в кариерата му се вижда подобрение - избелване на зъбите, което е една от най-търсените стоматологични процедури по цял свят.

Снимка: Facebook

С течение на времето обаче, зъбите му придобиха и значително по-подреден, перфектен вид, според неговите идеални пропорции. Това ни отвежда към заключението, че Миро може би също се е възползвал от специална зъболекарска помощ, за да блести още по-ярко на сцената.

Дуа Липа

Зъболекарски експерти съобщават, че вероятно има фасети на предните си зъби, които са помогнали за създаването на перфектната ѝ усмивка. Тази фина корекция е придала на зъбите ѝ перфектна симетрия и блясък. Това внимание към детайла се е отплатило, тъй като усмивката ѝ е станала толкова разпознаваема, колкото и хитовите ѝ песни.

Фики

Попфолк певецът от клана Стораро също може да се похвали с холивудска усмивка. На снимки от началото на кариерата му забелязваме перфектно бели, но не и перфектно подравнени зъби. На някои от старите кадри добре се вижда разстоянето между двата му предни резци на горната челюст.

Въпреки че избелване вероятно е било извършено, е възможно, че освен него, той е потърсил по-малко очевидно ортодонтско лечение или е направил някои незначителни козметични зъбни изменения, за да коригира неправилността на зъбите.

Кристиано Роналдо

На снимките от младежките му години и началото на кариерата му правят впечатление централните и страничните резци, които не бяха перфектно подравнени. Забелязва се леко завъртане и износване по ръбовете. Цветът им съответстваше на тена му, но му липсваше яркостта, която свързваме с усмивките на знаменитости.

Снимка: Reuters

Тези малки, често срещани несъвършенства са точно причината много спортисти и публични личности да избират фасети – те коригират формата, подравняват външния вид и цвета едновременно.

