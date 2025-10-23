Светът остана във възторг от любовната история на поп звездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър. Запознанството на двамата британски артисти е досущ като сцена от романтична комедия. Изглежда срещата им е била написана и от звездите.

След като се срещат публично в продължение на една година, английската двойка обяви годежа си, като изпълнителката на започна да носи диамант на безимения пръст през декември 2024 г.

Последва дебют на червения килим на Met Gala, а през юни 2025 г. Липа потвърди годежа им пред британския Vogue.

В интервю за The Sunday Times през октомври 2025 г. актьорът дава своето романтично, но и реалистично определение за истинската любов. „Мисля, че истинската любов са моменти, постоянство. Не може да бъде просто едно грандиозно, всеобхватно нещо. Това са всички малки и големи неща заедно, това е сливане, нали? Мисля, че това е истинската любов.“

Няколко месеца след като трикратната носителка на награда „Грами“ Липа сподели разказа си за съдбовната им първа истинска среща, Търнър разказа пред The Sunday Times друг детайл, достоен за ахване: романтичната си свалка.

„(Осъзнахме), че четем една и съща книга, което е лудост. Казва се „Доверие“ (от Ернан Диас) и аз току-що бях завършил първата глава и ѝ казах, а тя ме погледна и каза: „И аз току-що завърших първата глава.“ Казах: „Значи сме на една и съща вълна“, обясни актьорът.

„Във филмовата версия поглеждам към небето и си казвам: „Чувам те. Разбирам“, продължи той. „Знаците са силни, не се притеснявай. И това беше наистина първият (момент).“

Вселената им е давала множество други възможности да се срещнат преди магическия момент, който най-накрая ги свързва.

„Имахме може би два, три, четири, пет близки инцидента във времето, в които не се срещнахме“, сподели той в същото интервю.

„Общи приятели и места. Имаше един, където тя отиде на парти, а след това и аз отидох на парти, но пристигнах минути след като тя си тръгна. Пристигнах в 2 сутринта, а тя тръгна в 1:45 - тя провери таксито си, а аз проверих снимка, която бях направил срещу къщата на приятеля ми, когато пристигнах.“

В крайна сметка, именно споделените им литературни увлечения ги събират. През март 2024 г. – няколко месеца след като двойката се свърза романтично – „Доверието“ беше избран за читателския клуб на Липа „Service95“.

