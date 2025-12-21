На 21 декември е родена Джейн Фонда. Тя е двукратна носителка на "Оскар", която постига звездна слава през 60-те и 70-те години на XX век с роли в емблематични филми, но също така става световноизвестна през 80-те години с видеата си за аеробика, които поставят началото на манията по фитнеса.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Джейн Фонда.

ОВЕН

Не са изключени грешки и в личните отношения, които ще ви донесат любовни разочарования. Сексуалните ви отношения в този ден са незадоволителни и ви изнервят.

ТЕЛЕЦ

Романтичните запознанства няма да ви донесат очакваното щастие. Сексът с непознати партньори ще ви създаде проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани.

БЛИЗНАЦИ

Когато се приберете изяснете отношенията с интимния си партньор и се подчинете на правилата, които ви налага. Струва си поне веднъж да се окажете във властта на чувствата, за да не се лишите от сексуални наслади.

РАК

Личните ви отношения са проблемни. Избягвайте запознанствата и флиртовете. Прекарайте вечерта в тесен семеен кръг. Не сте сигурни как ще ви посрещне интимната ви половинка и дали ще имате късмета да изживеете мечтаните сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Бъдете отговорни към семейните си задължения, мили жени. Оставете се във властта на чувствата и ще изживеете незабравими сексуални мигове.

ДЕВА

Инатът ви може да съсипе отношенията ви с интимния партньор. Изневерили сте преди време. Днес ще бъдете разкрити. Забравете за интимните мигове и сексуалните удоволствия!

ВЕЗНИ

В личните ви отношения липсва взаимното разбирателство, но преценете дали не носите и вие вина, скъпи дами. Не сте доволни от интимния си живот и сексът не ви доставя удоволствие.

СКОРПИОН

Поискали сте среща с ваша интимна връзка, която обърква живота ви. Отказът да приключите отношенията си и заканата му да ви разведе са причина да сте гневни на целия свят. Не се поддавайте на сексуалното привличане помежду ви и се приберете при семейството си.

СТРЕЛЕЦ

Време и да потърсите своята нова среда, в която ще се чувствате на мястото си и ще срещнете подходящия партньор, а това може да се случи днес. Семейните са склонни на изневери, които трудно ще бъдат оправдани и наказанието ще е лишаване от секс.



КОЗИРОГ

Компромисите от ваша страна са гаранция за успех както в семейството, така и на работното място. Близките ви са се успокоили от вашата сговорчивост. Сексуалните ви отношения най-сетне се нормализират.

ВОДОЛЕЙ

Не се опитвайте да изяснявате личните си отношения. Не мислете за изневяра, за да мъстите със секс със случайни партньори. Последствията са негативни преди всичко за вас.

РИБИ

Заслепени от чувствата си не сте подозирали че любимите ви имат свой живот, въпреки, че не искате да го приемете. От вас зависи да не се предавате във властта на ревността и емоцията. Дали ще приемете изневярата и ще простите и след това ще се отдадете на сексуални удоволствия зависи от вас.

