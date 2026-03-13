Докато връстниците ѝ все още мислят за изпити и ваканции, 14-годишната Харпър Севън Бекъм вече пренарежда картите в козметичната индустрия. Най-малкият член в семейството на Дейвид и Виктория Бекъм взема решението да спре да бъде „дъщерята на...“ и уверено се насочва към титлата „бизнес дама“.

Всички се подготвят за HIKU by Harper – марката, която обещава да превземе домовете на поколението "Z" още в края на лятото на 2026 г, пише Bild.

Без помощта на мама и татко?

Въпреки че 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория се появяват на снимачната площадка по време на тайна фотосесия в Лондон в началото на март, присъствието им е само за морална подкрепа. „Това не е проект на семейство Бекъм. Това е бизнесът на Харпър“, категорични са пред The Sun близки до тийнейджърката. 14-годишната дама сама ръководи процеса, като показва завиден нюх и професионализъм пред камерата.

Японска естетика и корейски бум

Снимка: Getty Images

Името на бранда HIKU не е избрано случайно. От японски то се превежда като „да привличаш вниманието“ – нещо, което Харпър прави по рождение. Вдъхновението за продуктите идва директно от Южна Корея, която в момента диктува правилата в грижата за кожата в глобален мащаб.

Бюти магнат или комедийна звезда?

Снимка: Getty Images

Виктория Бекъм отдавна забелязва потенциала на дъщеря си. „Харпър ще бъде или бюти магнат, или стендъп комик. Тя е просто брилянтна“, споделя дизайнерката. Изглежда, че везната вече се накланя към първото. След като Кайли Дженър става милиардерка благодарение на своите гланцове, въпросът днес не е дали, а кога Харпър ще достигне това ниво или дори ще го надмине.

Сватбата, която раздели семейството

Припомняме, че сагата придоби неподозирани мащаби, след като самият Бруклин Бекъм направи шокиращи признания в социалните си мрежи. Той не скри, че родителите му са се опитвали да упражняват сериозен контрол върху живота и решенията му, но най-голямата бомба бе потвърждението на слуха за сватбения танц. Бруклин призна, че Виктория действително е заела мястото на Никола за първия танц – момент, който по протокол принадлежи единствено на булката. Това публично разкритие на сина им не само потвърди за „ледената епоха“ в семейството, но и показа, че дори в перфектната империя Бекъм контролът на Виктория понякога прекрачва границите.

