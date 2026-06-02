България загуби един от най-ярките и проницателни таланти в българската литература и култура - Любен Дилов-син. Човекът, който умееше да съживява думите. Да рисува пейзажи с тях и да вдъхновява света около себе си. Истински приятел на словото. Събрали сме едни от най-запомнящите се цитати на Любен Дилов-син, които винаги ще вълнуват. Ще ни учат да осмисляме, да виждаме и да разбираме.

"Така и не се научихме на добро и лошо, така и не разбрахме, кое е грях и кое - праведност. Поне се забавлявахме"

Любен Дилов-син е български писател, сценарист на телевизионни и кинопродукции, автор и продуцент на различни медийни проекти, издател, журналист и политик. От 2019 до момента е собственик и издател на списание L’Europeo.

Автор е на книгите „Неспасяемият език или детството на идиота“ (1989), „Когато се наливаше левоцентризмът. Първа Ку-Ку книга“ (1997), „Слави Трифонов: За стърчането“ (2002), „Седнал във въздуха“ (2003), „Хуйку“ (2008) и „Усмихни се България: Сатира“ (2008), „Циганите на Сатурн, бомба в парламента, секс с животни и други предизборни идеи“ (2009), „FaceБуки“ (2010), „TILT. Началото“ (2011), „FaceБуки Т. II: Дневникът на малкия Нострадамус“ (2011), „FaceБуки Т. III: Житейските възгледи на Дремещата в мен свиня“ (2013), „Лятото с тъжните курви“ (2016), „Български антинародни приказки“.

В една от книгите си - "FaceБуки", Любен Дилов - син събира реплики и постинги от Facebook. В рамките на една календарна година на страницата му в Facebook се публикуват вицове, статии и коментари, злободневни теми. „Faceбуки“ е написана с брилянтно чувство за хумор. Виртуалната му страница тогава събира 40 хил. последователи, които оценяват чувството му за хумор и безспорния му талант в писането. А самият той признава, че се чувства "точно като всеки от читателите си. Нищо повече и нищо по-малко." Проницателен, с велика самоирония и без да се взима твърде насериозно!

Най-ярките цитати от Любен Дилов-син

„Животът – докато се ухилиш и се озъбиш. Еротиката на дните е в очакването на порнографията. Имитирането на оргазъм неусетно се превръща в имитиране на възторг при вида на внуците. Дните се разлитат като прокажен на въртележка, а директорът на въртележката така и не направи главозамайваща кариера...Бих искал да пиша реплики в замразения дъх, който излиза от устните на момичетата през зимата. Като в балончета от комикс. Ето такава работа си търся, но в България Спящата красавица роди три деца, а така и не се събуди.Хора, целувайте се, бе!“

"FaceБуки", Любен Дилов-син

"Ако дадеш на човек риба, ще го нахраниш за един ден. Ако го научиш да лови риба, ще имаш… много свободни уикенди."

"Жената е единственият вреден навик, който може сам да те изостави. Любовта убива времето, времето убива любовта."

"Човек сам се ражда и сам умира, а през останалото време някакви хора непрекъснато се опитват да му досаждат."