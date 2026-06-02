Писателят, сценарист и общественик Любен Дилов-син си отиде. Новината предизвика вълна от тъга сред българските известни личности – хора от различни поколения, които са работили с него, учили са от него или са били близо до него през годините.

Сред първите, които се сбогуваха с него, е Ники Кънчев – телевизионен водещ и журналист, който публикува кратко, но силно лично послание в своя Facebook профил:

„И Любчо Дилов реши да продължи другаде! Беше удоволствие, Сър!“

Емоционален пост сподели и Цветелина Цветкова – писателка, която призна, че новината я е „смазала“.

„Смазах се много. Толкова много, колкото не съм очаквала“, пише тя. Петкова си спомня за професионалните им срещи, за съветите, които е получавала от Дилов-син, и за подкрепата му към нейни проекти и лични каузи. Тя разказва още как той е изпратил дъщеря си на стаж при нея, защото е вярвал в смисъла на обмена на опит между поколенията.

„Лети, Любе. Оставаш един от най-умните хора, които съм срещала“, завършва тя публикацията си.

Легендарната Лили Иванова също изрази почитта си в социалната мрежа Facebook:

„Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов – син! Съболезнования на семейството му!“

С дълъг и личен спомен се включи и Цветелина Цекова – писател и създател на литературно-театрални проекти, която е работила с Дилов-син в рамките на „Пощенска кутия за приказки“. Тя го описва като човек с огромно чувство за хумор, самоирония и силно сценично присъствие.

„Лош, добър, мразен, обичан – Любен Дилов си остава Любен Дилов“, пише тя и допълва, че новината за смъртта му я натъжава безкрайно.

Трогателни думи сподели и проф. Любо Стойков – културолог, медиен експерт и преподавател, бил негов университетски преподавател, който си спомня за него като за един от най-ярките си студенти.

„Посрещнах със свито сърце новината за трагичната кончина на Любен Дилов – син… изключително остроумен, феноменално оригинален и неподражаем майстор на иронията“, пише той. „Сбогом, адаш! Бог да те прости! Поклон…“

Актрисата Силвия Петкова също публикува обща снимка с Дилов-син, под която написа:

„Ех, къде и ти отлетя, Любе?! Смеха как и къде ще живее сега без теб? Толкова ерудиран и забавен човек! Благодаря за познанството! Ще лисваш!“

Новината за кончината на Любен Дилов-син събра различни гласове от българската културна и обществена сцена, но всички те звучат в един тон – на уважение, признателност и тъга към човек, оставил ярка и разпознаваема следа.