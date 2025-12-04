Сутрин тя пълни чашата си с кафе до ръба. Трудно се събужда и понякога дори синът й Сива я приканва да побърза - "Мамо, моля те, ще закъснеем!" Силвия Петкова е майка, актриса, воин. Дисциплина и творчески хаос. Женска енергия, но и човекът, който сам си сглобява мебелите. Репетиции, театър, пътувания... Любов!

Силвия Петкова - сутрините на една майка и актриса с кафе до ръба на чашата

Прекарваме един ден със Силвия Петкова, за да я видим такава, каквато е най-истинска - от миенето на зъбите сутрин до последното представление вечер! Рядко й стигат 24 часа за всички задачи, които трябва да изпълни.

"Последното ми турне звучи така - Виена, Прага, Берлин, Калояново, Ръжево Конаре, Добрич и Франкфурт."

Докато обсъждаме финални корекции по заснетото видео, тя вече е във Франкфурт. Поне 3 пъти е "побеляла" заради непредвидени ситуации там, но продължава не само да ни отговаря навреме, а не пропуска да сложи сърце или усмихнато човече в чата.

Докато пием кафе в новия и дом, от хола на който се открива прекрасна панорамна гледка, говорим за трудностите на ранното ставане, сина й Сива и нужно ли е една жена да носи бормашина в дамската си чанта. Повече - вижте във видеото.

Снимка: Евгений Милов

Новият дом, картините и любовта в живота

Силвия прави всичко, с което се захване, с много жар - от роля в театъра до нов дом.

"За втори път минавам през ада на това да създам дом! На финалната права съм! Нямам търпение да окача любимите си картини по стените. В моята лична колекция са основно картини на актьори художници. Първата картина, която си купих в живота, е на Невена Бозукова - Неве, моята лична предателка от "Тraitors: игра на предатели". Обожавам картините на Зуека! Основно са ми на любовна тематика. Аменун Женева обаче е любимата ми художничка."

Признава, че в личния й живот хаосът е пълен, но непрестанно се стреми към личната си автентичност и усет. Все още лекува сърцето си. Обича да мълчи. След работен ден обича да съзерцава нощна София и това й помага да стои високо над ежедневните трудности.

Ролите в театъра и живота - тихите победи на страшните промени!

Понякога актьорската професия изтощава Силвия до краен предел. Въпреки това признава, че винаги всичко е много вълнуващо за нея. Споделя, че обожава професията си, гори в нея и винаги е "страшно дисциплинирана".

В средата на деня й ни отвежда на репетиция на най-новата пиеса на продуцентска къща "Гръм и Тряс" - "Всички замесени". Успяваме да разпитаме и колегите й какво мислят за нея. За някои тя е "божествена", за други "душица". Успяха да ни убедят в искреността на думите си не само защото са добри актьори!

Дългият й ден завършва с представление - за 201 път играе представлението "Тирамису". Вмъкваме се зад кулисите, в гримьорната, следим я и докато загрява на сцената.

Какво сподели за нея режисьорът Николай Поляков, докато зрителите все още идваха - вижте във видеото.





Една стара поговорка гласи "Трудно се носят две дини под една мишница". С категоричност обаче можем да кажем, че жените в днешни дни носят поне по 7 дини под едната си мишница и не само това - цели са и здрави!

Да се справяш много добре не е късмет, нито благословия!

Да се справяш много добре е постоянен труд, упоритост и голямо сърце!

А Силвия Петкова го умее!

Снимка: Евгений Милов

