Тя е скандална! Хаплив език, чувство за хумор и провокации. Тя е Ивка Бейбе и е един от най-влиятелните инфлуенсъри с над 140 000 последователи вYouTube и повече от 200 000 в Инстаграм. Малко хора обаче знаят, че освен това е левичарка, учи в Испания по програма "Еразъм", яде гофрети за 2,50 и проучва гостите за подкаста си така, че знае кога точно вдишват!



Прекарахме един ден с Ива Иванова, за да разберем как се променя за 8 часа. От фитнес площадката, където прави коремни преси, през мястото, на което заменя спортния суичър с корсет, до мястото пред камерата.

Ивка Бейбе - между прошката и еуфорията

Хората я познават от подкаста й, от забавните анкети, които прави по улицата под наслов "Ивка пита" и провокативните въпроси, които задава в нощни заведения. Но знаете ли, че може да я срещнете на фитнес площадката и в залата за йога? А напоследък пробва нещо пикантно - завърнала се е към стриптийз танците.

От вътрешната страна на всяка ръка има по една специална татуировка. На лявата е "прошка"; на дясната - "еуфория". Когато пише на бившите си гаджета, не им иска прошка, самата тя им прощава. По-важно й е. При това не от великодушие, напротив - признава, че е егоист!



Може ли да се набира на лост, как изглежда Бейбе-мобилът и какво харесва на Студентски град - вижте във видеото.

"Да, мамо, ще се облека!"

От мекия розов суичър Ивка "скача" в... скандално червена официална рокля. С нея се явява на финала на "Къщата на инфлуенсърите" в ролята на защитник. Промяната е грандиозна! Такава, каквато само една жена може да сътвори. Удоволствието от промяната! Ивка обожава червения цвят! Един корсет, специален пръстен, брошка между гърдите - и момичето, което до преди малко е говорело за лютеница и гофрети се превръща в изкусителка.

"Ще ти хареса, мамо!!!" - разговорът е по телефона в автомобила й, докато пътуваме към следващата спирка на деня - запис на подкаст с актьора Китодар Тодоров.

Кой избира дрехите на Ивка Бейбе, защо тя мисли за себе си, че е какавида и коя е любимата й песен - гледайте във видеото.

"Душата ми е кръчма!"

След спорта, лазерната епилация и модата идва ред на преден план да излезе Ивка, която е водеща. Това е четвъртата роля за деня, в която влиза Ива Иванова, но междувременно е била също шофьор, шеф и... момичето, което ще те потупа одобрително по рамото, казвайки "Оперирала си си носа!? Хубав е!"

"Душата ми е кръчма!" - заявява го, докато гримьорът я подготвя за снимки на подкаста. Ще снима Китодар Тодоров, с когото се уговарят от почти година. Проучила го е толкова добре, че вече знае кога си поема въздух преди да изрече фраза. Или поне така твърди! Трудно е при нея да хванеш къде минава тънката линия на чувството за хумор и къде започва... Кого залъгваме - чувството й за хумор е в ход през цялото време!

Още една промяна и ивка вече е момичето с добре очертани очи, скули с цвят и е посипана с блясък.

Как Ивка води подкаста си, как изглежда студиото й, но никой не го е виждал досега и сгодена ли е - гледайте във видеото.

