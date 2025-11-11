Имаме страхотна новина – Ladyzone.bg вече има свой официален канал във Viber!

От днес най-интересното, вдъхновяващо и забавно съдържание от Ladyzone ще бъде само на един клик разстояние – директно във Viber на телефона ти.

Какво ще откриеш там?

Във Viber канала на Ladyzone ще ти поднасяме най-новото и най-любопитното от света – човешки истории с много силни емоции, красота, лайфстайл, здраве, любов и най-пикантното от света на известните личности. Ще има практични съвети и специално подбрани теми, които няма да искаш да пропуснеш. Ще можеш да следиш любимите си рубрики и да бъдеш сред първите, които научават за новите тенденции и истории, които вдъхновяват.

Още по-близо до теб

Viber каналът е мястото, където ще сме още по-близо до теб – с кратко, забавно и полезно съдържание. Няма да досаждаме, но обещаваме много да те усмихваме. Ще можеш да се включваш в анкети, игри и специални инициативи на Ladyzone.

Как да се присъединиш?

Лесно е!

Отвори Viber на телефона си.

Потърси Ladyzone.bg в раздела “Канали”.

Натисни “Присъедини се” и вече си част от нашето забавно и вдъхновяващо онлайн общество!

Не пропускай възможността да бъдеш сред първите, които ще научават всичко ново, красиво и интересно от света на Ladyzone.bg.

Присъедини се още сега и нека бъдем заедно – и във Viber!