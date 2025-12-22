Няма по-бърз начин да допуснете моден гаф от това да носите намачкана дреха. Да, гънките са досадни, но гладенето е истинска мъка. Понякога просто няма достатъчно време, за да изгладите дрехите си.

За щастие, не ви е необходима ютия, за да изгладите дрехите си. Всъщност, тези трикове изискват много по-малко усилия и време.

Винаги бъдете внимателни с деликатни тъкани и първо прочетете етикета на дрехата си.

8 начина да изгладите дрехите без ютия

1. В сушилнята

За дрехи като ризи и панталони, които са намачкани навсякъде (за разлика от малки участъци, като например яки), връщането им в сушилнята може да свърши добра работа. Този трик работи най-добре за памучни дрехи, но може да се използва и за памучни смеси. Той дори може да изглади гънките на бамбукови чаршафи.

Ето какво трябва да направите:

Поставете дрехата в сушилнята.

Добавете влажна, но не мокра кърпа. Това ще създаде пара и ще помогне за разглаждане на гънките. Влажна кърпа може да свърши работа и за една малка дреха. Някои от най-добрите сушилни имат функция за пара, така че можете да пропуснете тази стъпка, ако вашата сушилня предлага такава функция.

Настройте сушилнята на висока степен за пет до десет минути.

Извадете дрехата веднага щом цикълът приключи, иначе ще се намачка отново. След това я носете или я окачете на закачалка.

2. Използвайте вълнена топка

Листовете за сушене и вълнените топки могат да помогнат за предотвратяване на появата на гънки – и могат да помогнат за премахването им, ако все пак се появят. За да поправите намачкана дреха, леко навлажнете лист за сушене или вълнена топка и я пуснете в сушилнята с дрехата за 10 минути, за да помогнете за изглаждането ѝ.

Снимка: iStock

3. Добавете кубче лед

Хвърлянето на кубче лед в сушилнята заедно с намачканите дрехи също може да помогне за премахването на тези досадни гънки. След като добавите няколко кубчета лед, настройте сушилнята на най-високата степен на топлина и я оставете да работи за целия цикъл. Кубчетата лед ще се разтопят и ще направят пара, премахвайки гънките.

4. Използвайте сешоар

Сешоарите могат да направят чудеса с намачканите дрехи, особено ако пътувате и имате ограничени средства. За този трик против гънки, сложете намачканата дреха на закачалка, след което намокрете намачканите зони с малко вода.

Включете сешоара и фокусирайте топлината върху най-намачканите части на дрехата. Можете също така да изгладите на ръка, ако е необходимо. Само се уверете, че не държите сешоара твърде близо до дрехите си, тъй като рискувате да изгорите плата.

5. Сложете ги в банята, докато се къпете

Вършете няколко задачи едновременно и изгладете гънките на дрехите си с пара, докато се къпете. Сложете дрехата на закачалка и я окачете в сухата част на банята си. След това пуснете водата (колкото по-гореща, толкова по-добре).

Снимка: iStock

6. Гореща тенджера = ютия

Гореща тенджера или чайник не е чак толкова добра, колкото ютията, но може да е достатъчно полезна, особено ако въпросната материя е памук, вълна или лен. Не поставяйте гореща тенджера върху дрехи с пластмасови украшения или такива изработени от винил, защото това може ги стопи.

Как да използвате внимателно този трик:

Сварете вода в средно голяма тенджера.

След като водата започне да става наистина гореща, я излейте.

Покрийте дрехата с кърпа преди гладене, за да предотвратите развалянето на дрехите от дъното на тенджерата.

Бързо „изгладете“ дрехата, като поставите дъното на тенджерата върху маса или друга твърда повърхност.

7. Използвайте преса за коса

Пресата за коса, която използвате за изправяне, е чудесна за импровизирана ютия за дрехи – и работи още по-добре върху по-малки зони като яки или малки пространства между копчетата на ризи и рокли.

Преди да включите пресата, се уверете, че плочите ѝ са чисти и без наслоени продукти за коса, които могат да оцветят дрехите. Дори и да не ви изглеждат мръсни, почистете ги със спирт, преди да правите каквото и да е било.

Снимка: iStock

8. Направете си домашен спрей за изглаждане на тъканите

Смесете 1 чаша вода (за предпочитане дестилирана, преварена или бутилирана) и 1 чаена лъжичка течен омекотител за тъкани.

Добавете 1 чаена лъжичка медицински спирт, за да помогнете на течността да се изпари по-бързо.

Разклатете разтвора в празна бутилка със пулверизатор и след това го напръскайте върху намачканите дрехи.

Ако нямате омекотител под ръка, опитайте тази рецепта:

Смесете 1 част бял оцет с 3 части вода в бутилка с пулверизатор.

Нанесете го върху дрехите и го оставете да изсъхне. Гънките би трябвало да изчезнат.

За допълнителен аромат, опитайте с капка от любимото си етерично масло, за да намалите миризмата. Но не добавяйте твърде много, защото може да причини петна.

