Няма по-бърз начин да допуснете моден гаф от това да носите намачкана дреха. Да, гънките са досадни, но гладенето е истинска мъка. Понякога просто няма достатъчно време, за да изгладите дрехите си.
За щастие, не ви е необходима ютия, за да изгладите дрехите си. Всъщност, тези трикове изискват много по-малко усилия и време.
Винаги бъдете внимателни с деликатни тъкани и първо прочетете етикета на дрехата си.
8 начина да изгладите дрехите без ютия
1. В сушилнята
За дрехи като ризи и панталони, които са намачкани навсякъде (за разлика от малки участъци, като например яки), връщането им в сушилнята може да свърши добра работа. Този трик работи най-добре за памучни дрехи, но може да се използва и за памучни смеси. Той дори може да изглади гънките на бамбукови чаршафи.
Ето какво трябва да направите:
- Поставете дрехата в сушилнята.
- Добавете влажна, но не мокра кърпа. Това ще създаде пара и ще помогне за разглаждане на гънките. Влажна кърпа може да свърши работа и за една малка дреха. Някои от най-добрите сушилни имат функция за пара, така че можете да пропуснете тази стъпка, ако вашата сушилня предлага такава функция.
- Настройте сушилнята на висока степен за пет до десет минути.
Извадете дрехата веднага щом цикълът приключи, иначе ще се намачка отново. След това я носете или я окачете на закачалка.
2. Използвайте вълнена топка
Листовете за сушене и вълнените топки могат да помогнат за предотвратяване на появата на гънки – и могат да помогнат за премахването им, ако все пак се появят. За да поправите намачкана дреха, леко навлажнете лист за сушене или вълнена топка и я пуснете в сушилнята с дрехата за 10 минути, за да помогнете за изглаждането ѝ.
3. Добавете кубче лед
Хвърлянето на кубче лед в сушилнята заедно с намачканите дрехи също може да помогне за премахването на тези досадни гънки. След като добавите няколко кубчета лед, настройте сушилнята на най-високата степен на топлина и я оставете да работи за целия цикъл. Кубчетата лед ще се разтопят и ще направят пара, премахвайки гънките.
4. Използвайте сешоар
Сешоарите могат да направят чудеса с намачканите дрехи, особено ако пътувате и имате ограничени средства. За този трик против гънки, сложете намачканата дреха на закачалка, след което намокрете намачканите зони с малко вода.
Включете сешоара и фокусирайте топлината върху най-намачканите части на дрехата. Можете също така да изгладите на ръка, ако е необходимо. Само се уверете, че не държите сешоара твърде близо до дрехите си, тъй като рискувате да изгорите плата.
5. Сложете ги в банята, докато се къпете
Вършете няколко задачи едновременно и изгладете гънките на дрехите си с пара, докато се къпете. Сложете дрехата на закачалка и я окачете в сухата част на банята си. След това пуснете водата (колкото по-гореща, толкова по-добре).
6. Гореща тенджера = ютия
Гореща тенджера или чайник не е чак толкова добра, колкото ютията, но може да е достатъчно полезна, особено ако въпросната материя е памук, вълна или лен. Не поставяйте гореща тенджера върху дрехи с пластмасови украшения или такива изработени от винил, защото това може ги стопи.
Как да използвате внимателно този трик:
- Сварете вода в средно голяма тенджера.
- След като водата започне да става наистина гореща, я излейте.
- Покрийте дрехата с кърпа преди гладене, за да предотвратите развалянето на дрехите от дъното на тенджерата.
- Бързо „изгладете“ дрехата, като поставите дъното на тенджерата върху маса или друга твърда повърхност.
7. Използвайте преса за коса
Пресата за коса, която използвате за изправяне, е чудесна за импровизирана ютия за дрехи – и работи още по-добре върху по-малки зони като яки или малки пространства между копчетата на ризи и рокли.
Преди да включите пресата, се уверете, че плочите ѝ са чисти и без наслоени продукти за коса, които могат да оцветят дрехите. Дори и да не ви изглеждат мръсни, почистете ги със спирт, преди да правите каквото и да е било.
8. Направете си домашен спрей за изглаждане на тъканите
- Смесете 1 чаша вода (за предпочитане дестилирана, преварена или бутилирана) и 1 чаена лъжичка течен омекотител за тъкани.
- Добавете 1 чаена лъжичка медицински спирт, за да помогнете на течността да се изпари по-бързо.
- Разклатете разтвора в празна бутилка със пулверизатор и след това го напръскайте върху намачканите дрехи.
Ако нямате омекотител под ръка, опитайте тази рецепта:
- Смесете 1 част бял оцет с 3 части вода в бутилка с пулверизатор.
- Нанесете го върху дрехите и го оставете да изсъхне. Гънките би трябвало да изчезнат.
- За допълнителен аромат, опитайте с капка от любимото си етерично масло, за да намалите миризмата. Но не добавяйте твърде много, защото може да причини петна.
