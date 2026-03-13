Ако искате тази година да украсите яйцата за Великден по различен и артистичен начин, може да опитате техниката шибори – традиционен японски метод за боядисване на плат чрез връзване и сгъване. С малко подръчни материали и синя боя за храна можете да създадете красиви, уникални великденски яйца с интересни шарки.

Необходими материали

твърдо сварени и напълно изстинали яйца

синя боя за храна

оцет

бели филтри за кафе

малки ластици

канап (или връв)

стъклена купа

ножица

Ето как да ги боядисате:

Подгответе синята боя, като следвате инструкциите на опаковката – в какво количество вода се слага, трябва ли да е топла или гореща и колко оцет трябва да добавите.



Увийте всяко от яйцата във филтър за кафе. Поставете филтъра около яйцето и го пригладете добре, след което стегнете в горната част с ластик, така че филтърът да прилепне плътно. Направете шарките с канап. Започнете да увивате канапа около яйцето, като оформяте равномерни линии и фигури. След като обиколите яйцето веднъж, завъртете канапа и около горната част, за да се фиксира по-добре. Когато сте доволни от дизайна, завържете канапа здраво.



Потопете увитите яйца в приготвената синя боя и ги оставете за около 30 минути или както пише на указанията на боята. Извадете яйцата от боята и с ножица внимателно разрежете филтрите и канапа. Подсушете яйцата с хартиена кърпа и ще видите как всяко от яйцата е придобило красиви шарки.

Допълнителен съвет: Ако искате шарките да бъдат ясно изразени, стегнете филтъра и канапа по-силно.

Със същата техника може да боядисате яйцата в други цветове.

