Мушкатото е едно от най-предпочитаните цветя за балкони, тераси и градини. То е сравнително непретенциозно и може да радва с красиви цветове от пролетта до късна есен. Въпреки това много любители градинари допускат грешки, които отслабват растението, намаляват цъфтежа или дори водят до загиването му. Ето кои са най-честите пропуски и как да ги избегнете.
Прекомерно поливане
Една от най-разпространените грешки е честото и обилно поливане. Мушкатото не обича постоянно мокра почва. Когато корените стоят във вода, те започват да загниват, а листата пожълтяват и увяхват.
Поливайте само когато горният слой на почвата е изсъхнал. През летните горещини това може да се налага по-често, но винаги проверявайте влажността на почвата преди следващото поливане.
Недостатъчно слънце
Мушкатото е слънцелюбиво растение. Ако е поставено на прекалено сенчесто място, то ще образува повече листа и по-малко цветове.
За най-добри резултати осигурете поне няколко часа пряка слънчева светлина дневно. Южните и западните балкони обикновено са най-подходящи за отглеждането му.
Липса на подхранване
Продължителният цъфтеж изисква много хранителни вещества. Ако не подхранвате растението редовно, цветовете стават по-малко, а растежът се забавя.
По време на активния сезон използвайте тор за цъфтящи растения на всеки две-три седмици. Торовете с по-високо съдържание на калий подпомагат образуването на повече цветове.
Оставяне на прецъфтелите цветове
Много хора пропускат да почистват изсъхналите цветове и стъбла. Това кара растението да насочва енергията си към образуване на семена вместо към нови цветове.
Редовното премахване на прецъфтелите съцветия стимулира нов цъфтеж и поддържа растението свежо и красиво.
Засаждане в неподходяща почва
Тежката и слабо дренирана почва задържа излишна влага и създава условия за развитие на болести по корените.
Използвайте качествена почвена смес за балконски цветя и се уверете, че саксията има добър дренаж и отвори за оттичане на водата.
Пренебрегване на подрязването
С течение на времето мушкатото може да стане рядко и да развие дълги, слаби стъбла. Без подрязване растението губи компактната си форма и цъфти по-слабо.
Лекото подрязване през сезона насърчава разклоняването и образуването на нови цветоносни стъбла.
Излагане на ниски температури
Мушкатото е чувствително към студ. Дори краткотрайни застудявания могат да повредят листата и цветовете.
През есента при опасност от слани приберете саксиите на защитено място или в светло и прохладно помещение, където растението може да презимува.
Пренебрегване на вредителите
Вредителите могат бързо да отслабят растението. Ако не бъдат забелязани навреме, те могат да причинят деформации по листата и да намалят цъфтежа.
Преглеждайте редовно листата и стъблата. При първи признаци на нападение използвайте подходящи средства за борба с вредителите.
Защо е добре да имате мушкато в двора или на балкона?
- Смята се, че мушкатото носи положителна енергия и пречиства въздуха в дома.
- Някои баби го използват и като лек – вярва се, че листата му помагат при болки в ухото, гърлото и ставите.
- Според стари поверия, мушкатото пъди злите духове от дома.
- В народните вярвания се свързва със защита и плодородие.
- Гони мухи, комари и други досадни насекоми – листата му съдържат вещества, които ги отблъскват.