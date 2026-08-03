Не само хората могат да покоряват океанските вълни. В Северна Калифорния отново се проведе едно от най-очакваните и забавни събития за любителите на животните - Световното първенство по сърф за кучета, където четириноги състезатели демонстрираха смелост, баланс и впечатляващи умения върху сърфовете си, пишат от AP News.

Надпреварата, която тази година отбеляза своето 10-о издание, се проведе на плажа в Пасифика, на около 20 километра южно от Сан Франциско. Освен че събра стотици зрители, събитието имаше и благотворителна кауза - организирани бяха кампании за осиновяване на бездомни животни и набиране на средства за местни организации, които се грижат за тях.

На старта застанаха кучета от всякакви породи и размери – от малки шпаньоли до едри лабрадори.

Снимка: https://www.instagram.com

Всички те бяха екипирани със спасителни жилетки, а стопаните им ги насочваха към най-подходящите вълни. Публиката не пестеше аплодисменти си при всяко успешно спускане към брега.

Участниците бяха оценявани по няколко критерия - колко дълго успяват да останат върху сърфа, как се справят с вълните и колко уверено се движат във водата.

Снимка: https://www.instagram.com

Една от звездите на състезанието беше миниатюрният пинчер Ръсти, който впечатли зрителите със зелената си спасителна жилетка с перка на акула и стилни защитни очила. Неговата стопанка София Садловски разказва, че първоначално го качила на сърфа само за забавни снимки, когато бил още кученце.

„И тогава той просто не искаше да слезе“, споделя тя. Скоро след това решила да го пусне на малка вълна и с изненада установила, че Ръсти съвсем естествено започнал да сърфира.

Днес двамата вече са добре познат тандем по подобни състезания. Ръсти е участвал в първата си надпревара едва на четири месеца, а стопанката му споделя още една добра новина - след тежък период и двамата вече са преборили рака.

Снимка: https://www.instagram.com

Няма как да не присъства и спасител!

Освен индивидуалните категории за малки, средни и големи кучета, програмата включваше и тандемни изпълнения, в които на една дъска се качваха по две кучета или куче и неговият стопанин - едни от най-атрактивните моменти на събитието.

Снимка: https://www.instagram.com

Повече за първенството по сърф за кучета - вижте в следващото видео.