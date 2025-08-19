За повечето жени последните дни и дори седмици от бременността са време за почивка. Но не и за Тина Коен О’Брайън – съпругата на професионалния сърфист Джейми О’Брайън. Родена и израснала на Хаваите, тя продължава да сърфира и в 36-та седмица от бременността, като кара тандем с мъжа си край северния бряг на Оаху.

„Искам да продължим да сърфираме! Не искам да съм просто бременна и да не сърфирам,“ споделя Тина, която очаква първото си дете през септември.

За двойката океанът е повече от спорт – той е дом и начин на живот. Джейми е световноизвестен сърфист и влогър, а Тина е инфлуенсър и съосновател на марка за бански костюми. „Сърфирах през цялата си бременност. Тандемът е най-лесният вариант за мен и е страхотно, че можем да го правим заедно,“ казва бъдещата майка.

За да могат да карат заедно, двамата използват голяма учебна дъска от сърф школата на Джейми в Turtle Bay. „Много е стабилна – буквално като лодка. За мен беше лесно да пазя равновесие, а той вършеше по-тежката работа с гребането,“ разказва Тина пред списание People.

Снимка: Instagram

„На първия опит се изправихме заедно,“ допълва Джейми. „Тя не вярваше, че ще хванем някои от вълните, но ми се довери и стана страхотно.“

Макар че “хващането“ и карането по вълните минава леко, истинската борба идва след това. „Най-трудното беше да се кача обратно на дъската – толкова е подвижна, че се изморявах ужасно. Явно по време на бременност губиш всичките си коремни мускули,“ шегува се Тина.

Снимка: Instagram

За Джейми, който изцяло подкрепя жена си, това, което правят, е нещо повече от спорт: „Най-важното за нас беше да намерим начин тя да продължи да живее живота си и да се чувства нормално, дори по време на бременността. Тя е бременна, но можем да продължим да правим нещата, които обичаме.“

Двамата планират да покажат снимки и видеа на сина си, когато порасне. „Ще му кажем – виж, мама сърфираше с теб в корема, когато беше в 36-та седмица!“ споделя още Джейми.

Снимка: Instagram





Вижте и как двамата документират момента с карането на сърф, за който Тина споделя: "Бременна съм в деветия месец и все още правим това, което харесваме заедно!"

Вижте във видеото как Васил и Адриана от "Ергенът" 4 караха сърф:

