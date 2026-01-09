Когато температурите паднат под нулата, много стопани на кучетa се питат колко време домашният им любимец може да остане навън. На този въпрос не може да се даде еднозначен отговор, тъй като това зависи от различни обстоятелства.

И все пак, има показатели, според които стопаните могат да разпознаят кога наистина е твърде студено за техния четириног приятел.

Колко време може кучето да остане навън

Кучетата усещат студа по различен начин – в зависимост от породата и вида на козината. От значение са и размерът, теглото, възрастта, общото здравословно състояние, както и нивото на тренировка и активност.

Трябва да се има предвид и, че не само температурата има значение, но и обстоятелствата. Вятърът и влажността през зимата често усилват усещането за студ. Куче с мокра козина, изправено в студен вятър или стоящо върху замръзнала земя, може да се охлади по-бързо, отколкото при сух студ.

Снимка: iStock

Кога е твърде студено за кучето

Има ориентировъчни стойности, които дават насока – с уговорката, че индивидуалните особености на кучето могат да променят границите. Температури до около -4 °C са поносими за много кучета, ако са сухи и се движат. Проблемите стават по-сериозни, когато температурите паднат още повече:

За малки кучета до около 10 кг температури под -5 °C могат да бъдат опасни, особено ако са продължително навън или се движат малко.

температури под -5 °C могат да бъдат опасни, особено ако са продължително навън или се движат малко. За средни кучета между 10 и 25 кг критичната граница е около -10 °C.

критичната граница е около -10 °C. За големи кучета над 25 кг често се смята около -15 °C за точка, след която по-дългите разходки могат да бъдат проблемни.

често се смята около -15 °C за точка, след която по-дългите разходки могат да бъдат проблемни. Малки, късокосмести, много млади, стари или болни кучета трябва да бъдат наблюдавани внимателно веднага щом температурите паднат под нулата, тъй като рискът от хипотермия или измръзване нараства значително.

Как да разпознаем, че на кучето му е студено

Кучетата показват студ чрез езика на тялото и поведението си, много преди да настъпи опасност. Типични признаци са стегната, напрегната стойка: гръбът е повдигнат, опашката е прибрана, а движението е сковано или по-тежко.

Често се наблюдава треперене, което е реакция за запазване на топлина. А някои стават неспокойни, недоволни, хленчат или се насочват към дома.

Снимка: iStock

Как да защитим кучето от студа

За безопасни разходки при студ е важно добро „зимно управление“:

Няколко къси разходки вместо една дълга

вместо една дълга Поддържане на движение - игри с топка, бързо ходене

- игри с топка, бързо ходене Не позволявайте да стои на студена земя : пред магазини, спирки, коли.

: пред магазини, спирки, коли. Разходки в най-топлите часове на деня.

Поддържане на козината : редовно разресване за изолация и избягване на сплъстяване.

: редовно разресване за изолация и избягване на сплъстяване. Използване на вазелин или специална маз за лапи – която се нанася преди разходка

или специална маз за лапи – която се нанася преди разходка Използване на яке – нещо, което не е просто „мода“, а реална защита за определени кучета: късокосмести, малки, възрастни и хронично болни.

