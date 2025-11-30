Хипопотамът Хана Шърли изобщо не се притеснява от достолепната си възраст. А няма и основания за това, дори напротив – трябва да се гордее със своите 52 години, които навърши преди броени дни.

Хана, живее в центъра за диви животни „Рамона“ в Сан Диего, САЩ и е забележителна с факта, че е най-възрастният жив хипопотам пигмей (или хипопотам джудже) в света. Ето защо в чест на рождения ѝ ден бе организирано специално тематично парти, достойно за истинска кралица - каквато е тя.

Във видео, споделено в социалните мрежи от служителите на организацията, се вижда как Хана Шърли се наслаждава на подаръци, торта и игри на своето парти.

Очарователното видео е придружено от също толкова симпатичен надпис:

„Не всеки ден правим парти в размер на хипопотам, но когато е рожденият ден на Хана Шърли, трябва да се раздадем. За да я почетем по най-подобаващият начин, организирахме празненство в стил Hungry Hungry Hippo - с цветни лакомства, играчки и много изкушения за нашата шампионка.“

И добавят, че игривият дух и устойчивост на животното са наистина удивителни. „Да я видим да празнува 52 години с такава енергия и любопитство е просто невероятно.“

Продължителност на живот

Хана Шърли може да не споменава възрастта си, но всички останали не могат да спрат да говорят за нея. Това е така, защото пигмейските хипопотами обикновено живеят средно между 25 и 30 години в дивата природа. Ето защо възрастта на която Хана Шърлие в момента буквално надхвърля всички очаквания.

Разбира се, продължителност на живота на хипопотама до известна степен се дължи на постоянните грижи, които получава в центъра, в който е настанена. След като е спасена от частен двор в окръг Сан Диего, Хана Шърли вече живее в свободно пространство и прекарва дните си ядейки внимателно приготвена храна и в грижи, които подкрепят здравето ѝ в напреднала възраст.

Снимка: iStock

Застрашен от изчезване вид

Пигмейският хипопотама е силно застрашен вид – днес се срещат едва около 2000 екземпляра в дивата природа. Ето защо Хана е чудесен посланик на вида си и пример за това как животните могат да процъфтяват под грижовно и любящо отношение.

Пигмейският хипопотам се среща в Западна Африка – в района на Либерия, Сиера Леоне, Гвинея. Характеризира се с по-малкия си размер спрямо обикновения хипопотам, откъдето идва и името му. Достига едва 75-82 см на височина, на дължина 150-276 см, тегло - около 180 274 кг.

Още симпатични кадри, в които главен герой е хипопотамът - вижте във видеото:

