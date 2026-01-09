Продължаваме със списъка с начини за отслабване без диета, който ще направи здравословното прекалено лесно. За да отслабнем и загубим тегло е необходимо да горим повече калории, отколкото консумираме, което означава едно - контрол на порциите. 

Здравословна замяна 4: Готвене вкъщи вместо хранене навън

Дори да се опитате да се храните здравословно в ресторант, има неща, които са напълно извън ваш контрол. Пример е овкусяването дори на зеленчуци с калорични добавки, както и добавената мазнина към ястия, които на пръв поглед изглеждат здравословни. Приготвянето на храна вкъщи позволява по-добро следене на приетите количества и калории, както и по-качествен подбор на продукти. Също така се гарантира, че няма да се гладува или да се консумира некачествена храна, което е и основна предпоставка за провал с хранителен режим.

Здравословна замяна 5: Цял плод вместо купен натурален сок

Натуралният сок, който е широко разпространен и приет като здравословен, всъщност не съдържа целулоза и кожа от плода, което редуцира значително количеството ценни хранителни вещества, като например фибрите. Освен това, към него често са добавени изкуствени количества захар и/или глюкозо-фруктозен сироп. Поради тази причина, за да извлечете пълните здравословни ползи на плодовете, изберете цял плод вместо натурален плодов сок. 

33 лесни начина за отслабване без диета (част 1)

Здравословна замяна 6: Леко готвене вместо дълбоко запържване

Вместо да пържите дълбоко храната, сгответе я само до леко препечено и/или хрупкаво. По-малката и кратка термична обработка позволява да се запазят голяма част от полезните хранителни вещества на храните. Добавянето на зеленчуци може да направи ястието вкусно, дори с минимално количество използвана мазнина. Най-подходящи мазнини за готвене са тези, които имат по-висока точка на горене (температура на запалване). Подберете мазнината си спрямо вида на термичната обработка и следете градусите, на които готвите – да бъдат по-ниски с поне 20°C от точката на горене на съответната мазнина.

  • Олио от авокадо

Богато на мононенаситени мазнини (70%), зелено на цвят с мек вкус и аромат на авокадо.

Точка на горене – 271°C;

Как да използваме – подходящо е за висока топлинна обработка, тъй като има висока точка на горене; салатен дресинг.

  • Зехтин

Зехтинът е богат на мононенаситени мазнини, а цветът му варира спрямо маслините, от които е направен – от наситено жълто до зелено.

Точка на горене (тя зависи от вида на зехтина) – екстра върджин – 160°C, върджин – 216°C, помас – 238°C, екстра лайт – 242°C;

Как да използваме – екстра върджин е зехтин, който е подходящ за салатен дресинг, докато екстра лайт версията е подходяща за готвене;

Не използвайте при – дълбоко пържене.

  • Слънчогледово олио

Слънчогледовото олио се извлича от семките на слънчогледите.

Точка на горене – рафинирано – 227°C, нерафинирано – 107°C;

Как да използваме: печене, варене (рафинирано); салатен дресинг (нерафинирано).

  • Олио от гроздови семена

Има по-скоро неутрален вкус и средно-висока точка на горене. Светло или леко жълтеникаво на цвят.

Точка на горене – 200°C;

Как да използваме – печене, сотиране, пържене, салатен дресинг;

Не използвайте при – дълбоко пържене.

  • Оризово олио

То се прави от обвивката на оризовото зърно (оризови трици) – отстранява се и се обработва. Богато е на мононенаситени мазнини.

Точка на горене – 254°C;

Как да използваме – пържене, сотиране, печене, салатен дресинг.

  • Кокосово масло – натурално, нерафинирано

Богато на наситени мазнини. Използва се често като заместител на кравето масло при печенето (най-често при вегански менюта).

Точка на горене – 177°C;

Как да използваме – печене, сотиране;

Не използвайте при – дълбоко пържене, дресинг.

  • Краве масло

Богато на наситени мазнини.

Точка на горене – 177°C;

Как да използваме – леко пържене, печене.

  • Гхи

Гхи е пречистено масло по индийска рецепта. Богато на наститени мазнини.

Точка на горене – 190 – 250°C;

Как да използваме – пържене, сотиране, печене.

Каквато и мазнина да изберете – съхранявайте я правилно, за да запазите нейните качества. Не е добра идея да държите бутилките олио в близост до източник на топлина и светлина – съхранявайте на тъмно и хладно място. Внимавайте, ако използвате повторно мазнина за термична обработка – уверете се, че не е гранясала и че сте я съхранявали добре.

Здравословна замяна 7: Местна продукция вместо внос

Ако имате възможност, избирайте продукти, които са произведени близо до вас. Редица проучвания доказват, че местните плодове и зеленчуци, които са в сезон, могат да бъдат много по-питателни. Или перифразирано: Много по-полезно е да хапваме сезонни плодове и зеленчуци като ябълки и домати, отколкото банани и манго.

Здравословна замяна 8: Масло и балсамов оцет вместо преработен готов дресинг

Най-вероятно сте обръщали внимание на големия брой съставки, които съдържат различните варианти на готов дресинг, както и големият брой калории от нездравословни източници. С подобно овкусяване превръщаме една здравословна и полезна храна в изключително нездравословна. По-добър вариант ще е да си направите собствен дресинг със зехтин, балсамов оцет, лимон или лайм и др. Или да се доближите до готовите дресинги със сходни на брой съставки, но от добри източници.

Здравословна замяна 9: Стевия и канела вместо захар

Използвайте стевия или канела, за да подобрите вкуса на кафе, чай или друга напитка – без да добавяте допълнителни калории. Двете съставки могат да се използват и за овкусяване на овесени ядки, макарони, палачинки и други. Както стевията, така и канелата се свързват с редица здравословни ползи. Някои от тях са отслабване, регулиране на инсулинова чувствителност, намаляване на холестерол, редуциране на високо артериално налягане и др.

Здравословна замяна 10: Свежи плодове вместо със сироп 

Овкусете допълнително палачинки или други храни със свежи плодове вместо със сироп, сладко, мед и др. Това не само ще редуцира значително калориите от нездравословни източници, но в същото време ще ви предостави приток на енергия без да повлиява неблагоприятно на кръвната ви захар.

Здравословна замяна 11: Чист алкохол вместо коктейли и примеси

Когато консумирате алкохол, изберете по-чисти варианти, които съдържат минимално количество съставки и са без добавена захар. Подобни примери са червено вино и водка, вместо коктейли, които могат да достигнат до 1000 калории на порция.

Здравословна замяна 12: Кафяв ориз вместо бял ориз

Въпреки че и белият ориз има своите ползи, особено за фитнес цели, то за повечето хора, които целят отслабване, кафявият ориз е по-добър вариант. Причината е, че при него не е отстранена външната обвивка, в която се съдържат полезни хранителни вещества, като фибри.

Здравословна замяна 13: Пълнозърнести храни вместо преработени

Пълнозърнест хляб и паста от пълнозърнеста пшеница съдържат ценни хранителни вещества като антиоксиданти и фибри. Много по-подходящи избори спрямо преработените им версии – бял хляб, макарони, спагети и др., когато целим отслабване и редуциране на килограми.

Здравословна замяна 14: Овесени ядки вместо мюсли

Избирайте по-често овесени ядки вместо мюсли и зърнени закуски. При нужда овкусете с канела, стевия, плодове или мед. Овесените ядки са в пъти по-добър вариант от всички мюслита на пазара. Във втората опция освен натуралната захар от плодовете, в 90% от случаите се добавя и допълнителна, за да се подобри вкуса ѝ.

Здравословна замяна 15: 3 хранения дневно вместо пропускане на хранения

Консумирайте основно хранене най-малко три пъти дневно, вместо да прескачате хранения. Когато не отделите време да направите здравословно хранене, често ще се намирате в ситуация, в която сте принудени да прибегнете към храна или напитка, за която знаете, че ще навреди на режима ви и ще ви отдалечи от поставената цел. Прием на основни хранения в равни интервали през целия ден ще гарантира, че ще имате тонус и енергия, за да изпълнявате ежедневните си задачи по възможно най-ефективен начин. В същото време ще си осигурите отслабване и редуциране на килограми чрез по-здравословни избори и прием на по-малко калории.

Здравословна замяна 16: Натурална горчица вместо майонеза

Горчица е вид подправка, която се слага предимно на сандвичи и салати. Основните съставки в нея са семената на растението синап. При направата семената се стриват на прах и се добавят оцет, сол, вода и олио. Много по-здравословна и нискокалорична алтернатива спрямо майонеза. Имайте предвид, че горчицата е лютива подправка и може да предизвика алергична реакция, ако сте предразположени.

Очаквайте трета част на 33 лесни начина за отслабване без диета!

