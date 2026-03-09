Празникът 8 март за семейство Бачорски започва с приятна компания и изискана вечеря, но завършва с безсънна нощ и притеснения за малкия им син Боян. Атанасия споделя пред последователите си истинското лице на майчинството, което невинаги е покрито с листенца от рози.

Всичко за Атанасия и Даниел започва с доза луксозно усещане. Двамата решават да сменят обстановката и „отскачат“ до съседна Сърбия, за да посрещнат 8 март подобаващо. Вечерта им стартира в изискан ресторант, където компания им правят моделът Емануела Толева и продуцентът Андрей Арнаудов. Празничната вечер бързо прераства в шумно парти в нощно заведение, където компанията се забавлява с пълна програма в продължение на 4 часа.

По повод празника на дамите Атанасия декорира и заведението, което заедно с Даниел управляват. В своя Instagram профил тя показва изключително стилната декорация. Интериорът е преобразен – от полилеите нежно падат розово-лилави цветя, преплетени със свежи зелени листа, създавайки усещане за пролетна приказка.

Снимка: Instagram

Предизвикателство на женския празник

Приказката обаче е прекъсната от суровата реалност. Пътуването им приключва неочаквано в болницата заради малкия Боян. Оказва се, че детето боледува за пети път от Коледа насам, което поставя на изпитание силите на двамата родители.

Снимка: Instagram

Атанасия споделя, че се налага да кара към болницата в 2 часа през нощта, заменяйки официалната рокля и празничното настроение с тревога и болнични коридори.

Припомняме, че Даниел Бачорски участва като Предател в първи сезон на предаването „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. Той реши да напусне предаването малко преди финала, като така обрече на победа четиримата останали Праведни в играта - Ева Веселинова, Глория Петкова, Даниел Петканов и Георги Коджабашев. Повече за финала на педаването и напускането на Бачорски вижте ето тук:

