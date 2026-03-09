Празникът 8 март за семейство Бачорски започва с приятна компания и изискана вечеря, но завършва с безсънна нощ и притеснения за малкия им син Боян. Атанасия споделя пред последователите си истинското лице на майчинството, което невинаги е покрито с листенца от рози.
Всичко за Атанасия и Даниел започва с доза луксозно усещане. Двамата решават да сменят обстановката и „отскачат“ до съседна Сърбия, за да посрещнат 8 март подобаващо. Вечерта им стартира в изискан ресторант, където компания им правят моделът Емануела Толева и продуцентът Андрей Арнаудов. Празничната вечер бързо прераства в шумно парти в нощно заведение, където компанията се забавлява с пълна програма в продължение на 4 часа.
По повод празника на дамите Атанасия декорира и заведението, което заедно с Даниел управляват. В своя Instagram профил тя показва изключително стилната декорация. Интериорът е преобразен – от полилеите нежно падат розово-лилави цветя, преплетени със свежи зелени листа, създавайки усещане за пролетна приказка.
Предизвикателство на женския празник
Приказката обаче е прекъсната от суровата реалност. Пътуването им приключва неочаквано в болницата заради малкия Боян. Оказва се, че детето боледува за пети път от Коледа насам, което поставя на изпитание силите на двамата родители.
Атанасия споделя, че се налага да кара към болницата в 2 часа през нощта, заменяйки официалната рокля и празничното настроение с тревога и болнични коридори.
Припомняме, че Даниел Бачорски участва като Предател в първи сезон на предаването „Traitors: Игра на предатели" по bTV. Той реши да напусне предаването малко преди финала, като така обрече на победа четиримата останали Праведни в играта - Ева Веселинова, Глория Петкова, Даниел Петканов и Георги Коджабашев.
