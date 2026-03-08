Осми март е онзи вълшебен ден от годината, в който светът става малко по-цветен, по-нежен и изпълнен с аромат на цветя. На този ден празнуват всички дами, а поводът е идеален за добро настроение, неочаквани изненади и заслужени подаръци.

Но докато 8 март е денят за официалната дата, важно е да помним, че грижата и уважението към жените не трябва да бъдат „еднократно събитие“, а ежедневен ритъм. В Ladyzone вярваме, че всяка дама заслужава да се чувства специална 365 дни в годината. А ето как избраха да отбележат празника някои от най-популярните българки.

Блясък и среднощни наздравици в Сърбия

Снимка: Instagram

За семейство Бачорски празникът започна с доза луксозно усещане. Атанасия и Даниел решиха да сменят обстановката и „отскочиха“ до Сърбия. Двамата посрещнаха 8 март като вечерта им започва в изискан ресторант, но бързо прераства в парти в нощно заведение. Те посрещнаха самия празник в компанията на модела Емануела Толева и нейната половинка Андрей Арнаудов.

Уроци по здраве и баланс

Снимка: Instagram

Треньорката Радослава Тодорова използва трибуната си, за да даде важен урок по себелюбие. Тя подчерта, че жената е сложна система от сила, грижа и устойчивост, но често поставя себе си на последно място.

„Силната жена не е тази, която издържа на всичко. Силната жена е тази, която се грижи за себе си, за да може да бъде силна и за света около нея“, споделя Радослава.

Тя призовава дамите да избират себе си по-често и да помнят, че балансът е „новата сила на модерната жена“.

В подобен дух се включи и любимата участничка от предаването – Виолета Пефтичева, известна като „Барби“. Тя призна, че все повече недолюбва дните, в които ни „подсещат“ да се обичаме по график.

Снимка: Instagram

„Моето разбиране е, че това трябва да правим ВСЕКИ ДЕН, без повод и напомняне! Не е ли жалко на 8 март само да се сещаме за любимите жени!“, пита тя своите последователи в Instagram.

Лили Иванова с послание за 8 март

Снимка: Instagram

Примата Лили Иванова, както обикновено е с кратко, но силно пожелание.: „Скъпи български жени, честит 8 март! Здраве, щастие и много любов!“.

Емоционално послание от Емилия

Снимка: Instagram

Попфолк певицата Емилия пък трогва мрежата с емоционална публикация, посветена на майка ѝ и на всички жени, които се борят за щастието на децата си.

„Вървете с гордо вдигната глава, с чест и достойнство! Само една истинска жена знае през какво е минала, за да се изправи 1000 пъти. Смелите винаги постигат всичко – рано или късно“, пише тя.

В търсене на свободата

Виктория Асенова, която познаваме от „Ергенът“ и рубриката ѝ „Ергенът под лупа и муцунка“ в Ladyzone.bg, задава един от най-важните въпроси на този празник:

„Дали една жена има нужда от принц, добри приятелки, високи токчета или просто малко самоувереност и свобода? Може би тайната е да знаеш стойността си и никога да не се извиняваш, че искаш повече“.

Майчинството като „миш-маш от емоции“

Ганка Статева, която зрителите помнят от приключението „Сървайвър“, избира да посвети празника на най-святата роля. Тя споделя, че за нея 8 март е „миш-маш от емоции“, поставяйки акцент върху майките по целия свят.

Снимка: Instagram

„Честит празник на всяка майка в света!“, пожелава тя, напомняйки ни, че майчината обич е първият източник на женска сила.

Вдъхновението на Пам Велидис

Снимка: Instagram

Пам Велидис, която се превърна в символ на увереност в предаването "Ергенът", публикува изключително вдъхновяващо послание. Тя признава, че с много от жените в живота си дори няма снимки, защото моментите им заедно са толкова истински, че забравят за телефоните си.

„Никога няма да ми стигне мястото, за да събера цялата вдъхновяваща женственост и брутална сила, скрита под нежна обвивка“, споделя Пам.

Тя призовава дамите да „блестят в най-красивите си цветове“ и да знаят, че животът буквално зависи от всяка една от тях.

Кой е най-хубавият подарък за 8 март според българите - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER