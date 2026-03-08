В празничния 8 март студиото на „Тази събота и неделя“ по bTV се изпълни с красота и вдъхновение благодарение на две забележителни дами от Народния театър – Биляна Петринска и Жаклин Даскалова. Актрисите споделят своите лични усещания за празника и разкриха кои са истинските „оръжия“ на съвременната жена.

За по-младата от двете, Жаклин Даскалова, 8 март винаги е бил преди всичко „празникът на мама“. Тя разказва, че вече е поздравила своята майка, надявайки се да я е събудила позитивно. Биляна Петринска допълва, че като майка самата тя също оценява най-високо поздравите дъщери-родители.

Кое е най-силното женско оръжие?

Биляна Петринска залага на „мекотата“. Тя сравнява жената с водата и подчертава значението на емпатията, разбирането на отсрещния и създаването на уют.

Жаклин Даскалова се присъединява към тезата за мекотата, но добавя и усмивката. Цитирайки реплика от представлението „Лисичетата“, тя отбелязва, че жената може да постигне всичко, когато се усмихва галантно.

Театър, любов и нови предизвикателства

Биляна Петринска разказва за предстоящата премиера на спектакъла „Влюбените“ на 24 март. Тя го описа като сложен синтез от танц, слово, вокални изпълнения и музика на живо, който изследва различните проявления на любовта – от романтиката до по-тъмните страни на страстите. Актрисата споделя и за своя моноспектакъл „Съперницата“ по Ерик-Емануел Шмид, който разказва за измислена съперница на великата Мария Калас и изследва темата за съперничеството.

Жаклин Даскалова пък загатва за участието си в новия сериал на bTV „Вяра, надежда, любов“. Тя споделя, че за ролята си е трябвало да преодолее личен страх от игли и е прекарала време в болнична среда, за да разбере работата на акушерките по време на операция. Какво още споделя тя – вижте във видеото тук:

