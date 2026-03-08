Пролетта в столицата не започва с песни и танци, а с пръст по ръцете и сериозна работа в градината. Актрисата Катерина Евро отново влиза в ролята на главен градинар и официално дава старт на сезона на доматите. Този път обаче засаждането на стръковете в малките саксии идва с ясно предупреждение към всички нейни близки.

Домати за сметките за ток

В кратко видео в своя Instagram профил Катето показва как внимателно пренася крехките стръкове в малки саксийки. Докато другите планират почивки, тя е категорична – доматите са сериозна работа, която помага дори за битовите сметки. С типичното си чувство за хумор актрисата споделя, че сади домати, за да може после да си плаща тока. Работата по разсада обаче изисква време и усилия, а Катето Евро отново се оказва съвсем сама в това начинание.

„На моите приятели, които пак не ми помогнаха, няма да им дам!“, заканва се тя пред камерата.

Актрисата не крие разочарованието си, че и тази година помощници за засаждането не се намират. Още през 2022 г. Катето показва същия процес, надявайки се някой да се притече на помощ, но явно ентусиазмът на компанията ѝ приключва там, където започва работата в градината.

„Тъй като никой не ми помогна, тази година няма да ядете домати от моите. Просто ще си купувате домати от магазина!“, заявява тя с усмивка.

Въпреки че всеки този сезон започва със закана, Катето не веднъж е показвала, че мисли за близките и семейството си. в други видеа тя е споделяла как затваря вече узрелите и готови домати в буркани за зимнина.

За нея затварянето на розови домати в буркани е ритуал, но засаждането на стръковете сега е най-важният етап. И докато приятелите ѝ вероятно се надяват, че сърцето ѝ ще омекне до лятото, Катето е категорична: който не е бил с нея в градината над саксиите сега, няма да бъде и на масата по-късно.

Ето какво прави Катето през лятото, докато хората си почиват на морето:

