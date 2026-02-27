Катерина Евро се оказа сред потърпевшите от драстично завишените сметки за ток, от които през последния месец се оплакват хиляди българи. Актрисата сподели в социалните мрежи, че е получила фактура на стойност 382 евро, близо 800 лева - сума, която по думите ѝ е двойно по-висока от обичайното, въпреки че използва соларна енергия.

„Правя това видео, защото съм една от потърпевшите с високия ток за периода от 16.01 до 17.02. За един месец сметката ми е 382 евро – около 800 лева за жена, която живее сама и има на покрива си 22 фотоволтаика, които произвеждат ток“, заяви Катето Евро.

Тя показа и данни за произведената енергия – 5,2 kWh, като уточни, че термопомпата, с която се отоплява, консумира около 4 kWh. „Тоест аз произвеждам повече ток, отколкото харчи термопомпата, нали така?“, попита риторично актрисата.

По думите ѝ досега най-високата сума, която е плащала през зимните месеци, е била между 400 и 420 лева. „Защо се получава така? Нито съм добавяла нови електроуреди, нито съм променила нещо в потреблението си“, възмущава се тя.

Актрисата обяви, че ще подаде жалба, макар да не е убедена какъв ще бъде резултатът. Тя изрази и притесненията си за възрастните хора: „Аз ще се оправя – работя още. Но хората с пенсии от по 250 евро? Не знам как живеят. Те буквално мръзнат.“

Подобно недоволство изрази и актьорът Александър Сано, който също се оплака от двойно по-висока сметка за януари. „Досега сме имали най-много 300 лева, и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лева. Някой май си реве за бунт“, коментира той в емоционално обръщение към последователите си.

Под публикациите на двамата актьори десетки потребители споделят, че са получили сходни, необичайно високи фактури.

Междувременно, след стотици сигнали от цялата страна, Комисията за защита на потребителите започна проверки в офисите на трите електроразпределителни дружества. Те имат срок до понеделник да предоставят пълна документация за начина на формиране на начислените суми.

От КЗП изискват подробна информация за отчетите и методиката при случаите на необичайно високи сметки, а потребителските организации призовават гражданите да подават жалби при съмнение за некоректно отчитане.

