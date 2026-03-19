Коктейлът преди церемонията на розата в „Ергенът“ се превърна в сцена на едни от най-интимните моменти между Крис и Елеонора. След динамичния ден, изпълнен с предизвикателства, двамата най-накрая останаха насаме – и разговорът им бързо премина от лек флирт към сериозни теми.

Още в първите минути Крис показа, че интересът му към нея не е намалял:

„Елеонора, Елеонора, дочаках да те видя отново.“

Тонът на разговора им беше лек, но зад него се усещаше натрупано напрежение. Елеонора също призна, че е била под напрежение през деня и внимателно е наблюдавала поведението му.

Темата, която не можеха да избегнат

След предизвикателството с бебетата разговорът логично премина към по-сериозни теми – майчинството и слуховете, които се разпространиха в имението. Крис беше категоричен в впечатленията си:

„Днес аз се убедих, че тя има майчински инстинкт и някой ден ще бъде страхотна майка.“

Елеонора обаче не избяга от по-сложната част на темата. Тя говори откровено за натиска и очакванията, които често среща:

„До сега всеки човек иска да има деца от мен. И това ми е страх. Аз не съм инкубатор, сещаш ли се?“

Тя ясно заяви, че за нея децата не са просто следваща стъпка, а осъзнат избор:

„Много добре трябва да преценя обстоятелствата и този мъж срещу мен, за да поискам деца.“

Тази откровеност сякаш помогна на Крис да я види в различна светлина – не просто като привлекателна жена, а като човек с ясни граници и ценности.

В разговора се прокраднаха и по-леки моменти, свързани със задачите от деня. Макар да не е приготвила сама десерта, който поднесе за него, Елеонора показа друга важна страна:

„Тази жена всеки път е все по-красива и красива и красива. И не спира“, заяви Крис пред камерите.

След като преминаха през по-сериозните и по-леките теми, напрежението между тях достигна своя връх. Крис реши да направи следващата стъпка - първата им целувка!

„Е, време беше да се случи. Стига с тези бариери. Усетих го и от нея, че го иска“, каза Крис.

Елеонора обаче остана вярна на себе си – щастлива, но и критична:

„Много ми хареса. Радвам се, че той направи тази крачка към мен. Но аз си го представях доста по-романтично.“

И въпреки емоцията, тя реши да запази този момент далеч от останалите. Ще наклони ли първата им целувка везните в техните отношения - предстои да разберем.

