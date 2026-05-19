След драматичното си напускане, Стоян отново прекрачи прага на имението в Шри Ланка и предизвика една от най-емоционалните сцени в пети сезон на „Ергенът“. След „тридесет часа, три полета и тринадесет хиляди километра“, той се върна при Илияна, за да ѝ покаже, че чувствата му са по-силни от всичко, което се е случило между тях.

Още с появата си Стоян признава колко тежко е било заминаването му:

„Аз съм пак в Шри Ланка, защото идвам да си върна момичето.“

Срещата между двамата започва неловко, но бързо преминава в откровен разговор за чувствата, съмненията и липсата, която са изпитали един към друг. Илияна не крие, че след неговото тръгване всичко за нея се е променило.

Тя признава още, че през цялото време е мислела само за него. Стоян също разказва, че не е знаел какво точно се случва в имението, но въпреки това не се е поколебал да се върне.

Двамата открито говорят за объркването, през което са преминали, и за това как раздялата всъщност им е помогнала да осъзнаят чувствата си. Според Илияна именно отсъствието му я е накарало да разбере, че вече не вижда мястото си в предаването без него.

В типичния си стил Стоян не пропусна и шегите, като призна, че след дългото пътуване има само една голяма нужда:

„Много се надявам да има баня там, защото май ми се налага да я използвам.“

Кулминацията настъпи, когато двамата получиха възможността да останат заедно в т.нар. „златна стая“. Именно тогава Стоян не успя да скрие вълнението си, а малко по-късно отправи и молба към екипа на предаването:

„Айде малко с камерите, ако обичате да ни оставите насаме, защото за този момент копнея не знам от кога.“

