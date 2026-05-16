На тази дата честваме паметта на свети мъченик Николай Софийски и на Баташките новомъченици.

Свети Николай Софийски изповядвал християнството. Той е роден в град Янина (днес в Гърция) в първата половина на XVI век. Още от дете усвоил обущарския занаят, като за по-добро препитание се преселил в София. Тук хората го обикнали и Николай създал семейство. Но някои мюсюлмани решили да го привлекат към своята вяра и често го убеждавали да смени вярата си. Един ден го поканили на обяд, упоили го и в такова състояние го обрязали.

Когато се събудил, Николай разбрал какво е станало и с плач избягал в дома си, откъдето от срам не излязъл цяла година. Но имамът най-после го предупредил, че занапред ще трябва да посещава техните молитви. Николай твърдо му заявил, че той за нищо на света няма да промени християнската вяра на своите предци.

Оттогава започнал неговият мъченически подвиг. Много мохамедани искали смъртта на Николай. Хвърлили го в затвора, където го подложили на страшни мъчения. На съдебно заседание съдията обявил, че Николай е невинен. Но фанатизираната тълпа не се подчинила на отсъдената присъда. Мъченикът бил изведен вън от тогавашния град и в местността Юч бунар ("Три кладенци", днес мястото е на улица "Цар Симеон" 125, София), Николай бил убит с камъни на 17 май 1555 г. Житието му е написано от дякон Матей Граматик, съвременник и очевидец на страданията и смъртта му. Недалеч от лобното място на свети Николай Софийски през 1900 г. е осветен голям храм в негова чест.

Баташките новомъченици са български православни свещеници, мъже, жени и деца, избити в село Батак, Пещерско, в първите дни на май 1876 г. при потушаването на Априлското въстание. Те са канонизирани от Българската православна църква през април 2011 г. заедно с новомъчениците от Новоселския манастир "Св. Троица" (днес в град Априлци), чиято памет се чества на 9 май.