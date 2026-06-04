Храната не е просто източник на енергия. Някои хранителни вещества работят по-добре в комбинация, като подпомагат усвояването си взаимно и увеличават ползите за организма, според Healthline. Този ефект е известен като хранителна синергия. Ето пет доказани комбинации от храни, които могат да подобрят приема на важни витамини, минерали и антиоксиданти.

Домати и зехтин

Доматите са богати на ликопен - мощен антиоксидант, свързан със защитата на сърдечно-съдовата система и намаляване на оксидативния стрес. Добавянето на качествен зехтин към салата с домати или към доматен сос може значително да подобри усвояването на ликопена и други каротеноиди.

Спанак и лимонов сок

Спанакът съдържа желязо от растителен произход, но този вид желязо се усвоява по-трудно от организма в сравнение с желязото от животински източници. Витамин C обаче може да увеличи значително неговата абсорбция. Добавянето на лимонов сок към салата със спанак или други зелени листни зеленчуци е лесен начин да се повиши усвояването на желязото и да се подпомогне производството на червени кръвни клетки.

Куркума и черен пипер

Куркумата съдържа активното вещество куркумин, известно със своите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Проблемът е, че куркуминът се усвоява трудно от човешкия организъм. Черният пипер съдържа пиперин – съединение, което значително подобрява бионаличността на куркумина. Поради тази причина много специалисти препоръчват двете подправки да се използват заедно при приготвяне на ястия.

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Броколи и домати

Броколите са богати на витамини, минерали и растителни съединения със защитно действие, а доматите доставят ликопен и други антиоксиданти. Изследванията показват, че комбинацията от тези два зеленчука може да има по-силен антиоксидантен ефект в сравнение с консумацията им поотделно. Те се съчетават отлично в печени зеленчукови ястия, салати и гарнитури.

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Кисело мляко и овесени ядки

Киселото мляко съдържа полезни пробиотични бактерии, които подпомагат баланса на чревната микрофлора. Овесените ядки са богат източник на пребиотични фибри, които служат като храна за тези полезни бактерии. Комбинирането на пробиотици и пребиотици подпомага храносмилането, имунната система и здравето на червата. Закуска с кисело мляко и овесени ядки е добър пример за такава синергия.