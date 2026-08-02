Краставиците са сред най-предпочитаните летни зеленчуци - свежи, хидратиращи и идеално допълнение към почти всяка салата. Освен че съдържат голямо количество вода, те са богати и на витамини и минерали, а същевременно са леки и лесни за храносмилане.

Понякога обаче една-единствена горчива краставица е достатъчна, за да развали вкуса на цялото ястие. Причината за това се крие в естествени растителни вещества, наречени кукурбитацини. Те се образуват, когато растението е било подложено на стрес - например при високи температури, недостатъчно поливане или резки промени в условията на отглеждане.

Добрата новина е, че има лесен трик, който много хора използват, за да намалят неприятната горчивина.

Първо отрежете около сантиметър от края на краставицата откъм дръжката, тъй като именно там най-често се натрупват горчивите вещества. След това вземете отрязаното парче и започнете да търкате с него отрязаната повърхност на краставицата с кръгови движения.

Снимка: Getty Images/ Peeradon Warithkorasuth

Само след няколко секунди ще забележите, че започва да се образува бяла пяна. Смята се, че именно тя извлича част от горчивите съединения. Когато пяната спре да се появява, просто я избършете или изплакнете краставицата под течаща вода.

В много случаи този метод значително подобрява вкуса и прави зеленчука по-приятен за консумация.

Снимка: iStock

Ако горчивината е много силна, най-сигурният вариант остава да обелите краставицата по-дебело или да не използвате най-горната ѝ част, където концентрацията на горчивите вещества обикновено е най-висока.