На 2 август тази година Тони Стораро празнува своя 50-и рожден ден, а най-специалните поздрави за певеца дойдоха от двамата му синове - Фики и Емрах. Музикантите отправиха трогателни послания към своя баща, в които изразиха благодарността си за подкрепата, уроците и обичта, които са получили през годините.

Фики Стораро сподели дълго и емоционално послание към баща си, в което го определи не само като талантлив артист, но и като човек, който му е дал най-важните житейски уроци.

„Татко, честит рожден ден! Няма думи, с които да ти благодаря за всичко, което си направил за нас. Ти не си просто най-добрият глас и баща - ти си човекът, който ни научи какво означават чест, достойнство, труд и любов към семейството“, написа Фики.

Той призна, че за него Тони Стораро е пример и най-голяма гордост, като му благодари, че винаги е бил до семейството си - както в трудните моменти, така и в щастливите.

Снимка: https://www.instagram.com

„Ако някога успея да бъда поне наполовина такъв човек и такъв баща като теб, ще знам, че съм постигнал най-важното“, допълни певецът.

Фики пожела на баща си здраве, сили и още много години, изпълнени със семейно щастие, а посланието си завърши с думите: „Обичам те безкрайно и се гордея, че съм твой син.“

По-малкият син на Тони Стораро - Емрах, също поздрави баща си по повод личния му празник. Той сподели, че измерва живота не само в години, а в уроците, които е получил от своя родител.

„Благодаря ти, че винаги беше до мен - в добрите моменти и в трудните“, написа Емрах.

Той допълни, че се гордее, че е син на Тони Стораро, и му пожела здраве, спокойствие и още много споделени моменти заедно.

Снимка: https://www.instagram.com

От Шумен до големите сцени

Роден на 2 август 1976 г. в Шумен, Тони Стораро, чието истинско име е Тунчер Фикрет Али, се превръща в едно от разпознаваемите имена на българската попфолк сцена. Наричан от феновете „Човека глас“, той е известен със своя характерен плътен тембър и емоционално изпълнение.

Музикалният му път започва професионално в началото на 2000 г., когато издава първия си албум. През годините изпълнителят създава множество хитове и се утвърждава като един от водещите мъжки вокали в жанра.

Освен със собствената си кариера, Тони Стораро е известен и като баща на две популярне музикални имена - Фики и Емрах, които следват неговия път и също се развиват като успешни изпълнители.

Зад сценичния образ на Тони Стораро стои човек, за когото семейството е една от най-големите ценности. Певецът често показва колко близки са отношенията му със съпругата му Валя, с която са заедно от години, както и с децата и внуците си.

Снимка: Instagram.com/toni_storaro/

Тони Стораро в предаването „Животът по действителен случай“ вижте в следващото видео.