„Женатa като муза" е емоционален и естетически проект за жените, които са силни, чувствителни, борбени и истински. Създаден е с благодарност и уважение към личностите, които не просто се появяват в живота на Станимира Янакиева, която е двигател на проекта, но са нейн ориентир като светлина, спомен и вдъхновение.

Проектът се осъществява с партньорството на Institut Esthederm - премиум бранд, вдъхновен от науката за здравето и дълголетието на кожата.

"Жената като муза" е международна платформа, която събира жени лидери, творци и професионалисти от различни сфери на обществото, за да разказва техните истории, да създава качествен диалог и да вдъхновява жените. Платформата съчетава медия, културни събития, гастрономически преживявания, изкуство и международни срещи, създавайки пространство, в което жената е създател, лидер и автор на собствената си история.

В проекта "Жената като муза" тя включва 20 забележителни, истински вдъхновяващи дами.

Предизвикани да облекат смокинг, да се погледнат в огледалото и да видят образа на сила и женственост едновременно.

Колекция от изключителни женски присъствия – всяка от тези дами носи своята уникална история и сила.

– всяка от тези дами носи своята уникална история и сила. Заедно те оформят портрет на модерната, интелигентната и вдъхновяващата жена на 21 век.



Institut Esthederm, френски дермокозметичен бранд, вярва, че истинската красота не е да спрем времето, а да дадем на кожата силата да бъде здрава, жизнена и красива във всяка възраст.

СТАНИМИРА ЯНАКИЕВА

Станимира Янакиева е визионер и естет и чрез своите творчески проекти и вдъхновяващи програми във Франция тя събира финеса, добрия вкус и добрите маниери в една философия за осъзнат, красив и хармоничен начин на живот. Тя е стилист, естет, визионер и автор на книги, в които е събрала много красота и изисканост - "Пътеводител на добрия вкус", "Bon ton". Станимира е главен стилист в bTV Media Group и се грижи лицата на телевизията да изглеждат безупречно и със стил. А ако някой се пита дали смокингът е подходящ за жена, Станимира би се усмихнала леко и би казала: „Only if she plans to look unforgettable.“

Като медиен партньор на „Жената като муза“, в Ladyzone.bg ще ви срещнем с всяка една от тези специални и вдъхновяващи жени. Започваме със Станимира Янакиева.

Как се роди идеята за „Жената като муза“ и кога разбра, че това е проект, който трябва да се случи?

Идеята винаги е живяла в мен. Просто дойде моментът, в който разбрах, че е време да ѝ дам живот. „Жената като муза“ никога не е бил просто проект за мен – той е част от личната ми история. През годините срещнах жени, които истински са ме вдъхновявали, и осъзнах, че най-красивото между нас е обменът на енергия. Вярвам, че когато една жена гледа друга с възхищение и желание за израстване, а не през съревнование, тогава и двете стават по-силни. Именно тази синергия стои в основата на проекта.

Как избра 20-те жени, които участват? Какво е общото между тях?

Избрах двадесет музи, които носят различни истории, професии и характери, но имат едно общо качество – вътрешната сила. Това са жени, които умеят да бъдат едновременно нежни и категорични, уязвими и смели. За мен истинската сила не е във външния образ, а в начина, по който преминаваш през трудностите и продължаваш напред.

Какво те впечатлява най-много в жените, с които работиш – силата, уязвимостта, характерът?

Най-много ме впечатлява тяхната емоционална палитра. Вярвам, че силната жена не е тази, която никога не се пречупва, а тази, която не се страхува да бъде истинска. Днес обществото често очаква от нас да бъдем перфектни, но аз се възхищавам именно на автентичността – на смелостта да покажеш и силата, и слабостта си.

Какво се случва с една жена, когато облече смокинг? Смокингът носи увереност, присъствие и вътрешна сила. Неслучайно е вдъхновен от революционната колекция Le Smoking на Ив Сен Лоран от 1966 година – момент, който променя историята на дамския гардероб. За мен това е една от най-смелите трансформации в модата, защото показва, че женствеността и силата могат да съществуват едновременно.

Смокингът ли е новата малка черна рокля на модерната жена?

Не бих ги сравнявала. Малката черна рокля и смокингът са две абсолютни икони в историята на женския гардероб. Роклята носи финес, чувственост и елегантност. Смокингът добавя още сила, характер и категорично присъствие.

Какво означава за теб жените да си помагат?

Да си помагаме означава да бъдем една до друга във всеки момент. Когато една жена падне, другата да ѝ подаде ръка, а не да я съди. Когато една успее, около нея също да има жени, които се радват искрено на успеха ѝ. Вярвам, че на върха има място за повече от една жена. Истинската сила никога не се страхува от чуждия успех.



Има ли личен момент, в който женската подкрепа е променила живота ти?

Да, много пъти. Всъщност именно тези преживявания дадоха началото на този проект. В живота си съм получавала огромна подкрепа от жени, но съм преживявала и разочарования. И едното, и другото ме изградиха. Научих, че жената избира дали да бъде светлина за друга жена или нейна сянка. Днес знам кои отношения ме развиват и кои просто оставям зад гърба си.

Какво беше най-важното за теб в снимките – позата, погледът, енергията?

Най-важно беше всяка жена да остане себе си. И едновременно с това да направи крачка извън зоната си на комфорт. Много от музите имаха притеснения – дали ще се справят пред камера, дали смокингът е „техният“ образ. Моята роля беше да ги накарам да повярват в себе си и да видят онази своя версия, която понякога сами забравят, че притежават.

Какво искаш да почувства жената, когато влезе в този проект?

Искам всяка жена да погледне снимките и да открие частица от себе си във всяка една от музите. Да си каже: „Аз също съм една от тях.“ Защото този проект не е за двадесет жени. Той е за всяка жена, която е падала, изправяла се е и е продължила напред със сила, достойнство и вяра в себе си.

Всички снимки разгледайте в Галерията.

Гледайте повече във видео интервюто ТУК.





Автор и концепция: Станимира Янакиева

Продуцент: Станимира Янакиева

Видео оператор и монтаж: Кристина Костова

Фотограф: Петя Чолакова

Бекстейдж фотограф: Юлияна Барон

Асистент стилист: Кристин Кошаревска

Организация и коoрдинация: Александра Димова

Гримьор: Гергана Пащрапанска

Фризьор: Надя Илиева

Локация: Junó Hotel Sofia

Основен партньор: NAOS Bulgaria (BIODERMA-Institut Esthederm-Etat Pur)

Партньори на проекта: Tech Industria Bulgaria / Teadore / L'Oreal / Veuve Clicquot / Flowers&Co / House of Atana