Бившият канадски премиер Джъстин Трюдо има нова работа - вместо да изнася политически речи, той се грижи за слънцезащитата на приятелката си Кейти Пери в 33-градусовата жега. По време на разходка с лодка край френското средиземноморско крайбрежие, той приема задачата си сериозно.

Папараците не пропуснаха да уловят това. Трюдо първо нанася слънцезащитен крем върху раменете на певицата, след което ръцете му се изкачват към деколтето ѝ. Всички жените знаят - слънцезащитата е особено важен в тази област.

Джъстин Трюдо го направи и фенове са във възторг

Дори когато не са на лодка сред морето, двамата трудно се откъсват един от друг! Политикът и поп звездата са влюбени и постоянно си правят селфита. Пери е влюбена в Трюдо от година. Двамата отпразнуваха първата си годишнина на Френската Ривиера.

През лятото на 2025 г. Кейти Пери и Джъстин Трюдо бяха забелязани за първи път заедно в Монреал, Канада. По това време те искаха да запазят срещата си в тайна, но феновете ги забелязаха в ресторант. Скоро след това направиха още няколко общи посещения на ресторанти, включително и в Париж. През декември 2025 г. направиха първата си официална публична поява заедно по време на пътуване до Япония. Пери сподели снимки в Instagram, позирайки щастливо с любимия си.

„Много съм влюбена!“

Двойката направи първата си поява на червения килим през юни 2026 г. на премиерата на концертния филм на Пери „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris“. Точно там певицата публично разказа за новооткритото си щастие за първи път.

„Много съм влюбена“, сподели тя тогава пред американското списание „People“. От своя страна, Трюдо, каза тя, е „човекът на живота ми“.

Снимка: Getty Images

И за двамата това е първата им връзка след края на дългогодишните им партньорства. Кейти Пери официално се раздели с актьора Орландо Блум през юли 2025 г. след девет години заедно. Те имат дъщеря Дейзи.

Джъстин Трюдо и Софи Грегоар Трюдо публично обявиха раздялата си през август 2023 г. Двамата бяха женени 18 години и имат три деца.

Според американските медии дъщерята на Пери, Дейзи, и децата на Трюдо вече са се срещали. Приятели на двойката са във възторг от „много сериозната им връзка“.