Лятото натоварва бюджета повече от останалите сезони заради три конкретни фактора – сезонни разходи, обърквания около прехода към еврото и ниска реална доходност на спестяванията. Решението не е да се отказваме от почивка или развлечения, а да разделим бюджета на ясни части и да предвидим буфер за непредвидени разходи.

Годината 2026 добавя допълнителен елемент – от началото на юли банките у нас вече могат да таксуват обмяната на пари, а по-голямата част от разплащанията минават изцяло в евро. В следващите редове ще ви покажем конкретни стъпки за планиране на летен бюджет, реалистична оценка на спестяванията и практики за плащане в чужбина, които намаляват риска от изненади. Всяка от тях е приложима независимо дали почивката е в България, или в чужбина, и не изисква специализирани финансови познания – само предварителна организация.

Защо лятото натоварва бюджета повече от останалата част на годината?

Летните месеци съвпадат с няколко категории разходи, които рядко присъстват в месечния бюджет през останалата част на годината. Разходите за електроенергия заради климатизация, лагерите и активностите за деца, пътуванията и семейните тържества се струпват в кратък период от три месеца. Когато не са планирани предварително, те се покриват с кредитна карта или със спестявания, предвидени за друга цел.

Кои разходи изненадват най-често?

Охлаждане на дома – сметките за електроенергия през юли и август обичайно нарастват осезаемо спрямо пролетните месеци заради постоянната работа на климатици. Летни лагери и занимания за деца – таксата за седмица лагер често се доближава до месечен разход за храна на домакинството. Пътувания и настаняване – цените на самолетни билети и хотели в разгара на сезона могат да бъдат двойно по-високи спрямо извънсезонните месеци. Тържества и поводи – сватби, кръщенета и рождени дни се планират преимуществено през лятото, което добавя разход за подаръци и облекло.

Всеки от тези разходи е предвидим по отделно, но комбинацията им в един и същ период е това, което изненадва повечето домакинства. Семейство с две деца, тръгнало на десетдневна почивка и записало и двете деца на лагер през същия месец, може лесно да удвои обичайния си разход за юли – без нито едно от отделните перо да изглежда прекомерно само по себе си.

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Как еврото промени възприятието за цените през 2026 г.?

От 1 януари 2026 г. България официално прие еврото по фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро, а двойното обращение на двете валути приключи на 31 януари. Към края на юни над 94% от левовете в обращение вече бяха обменени, показват данни на БНБ. Практическият ефект за домакинствата е по-скоро психологически, отколкото технически – цена, закръглена нагоре в евро, изглежда „по-евтина“ от реалната ѝ стойност в лева, докато съзнанието все още превключва между двете валути. Затова сравняването на цена в евро с реалната покупателна способност изисква съзнателно усилие през първите месеци след прехода, а не автоматично възприятие.

Как да съставим реален летен бюджет?

Планирането на лятото трябва да започне с разделяне на бюджета на две ясно очертани части, а не с добавяне на разходи към съществуващия месечен план.

Отделен бюджет за ваканция от текущите месечни разходи

Отделна сметка или „плик“ за ваканция позволява разходите за пътуване да не се смесват с редовните сметки – наем, комунални услуги, храна. Когато сумата за почивка е предварително определена и заделена настрана, рискът да се посегне към средства, предвидени за друга цел, намалява осезаемо. Практиката показва, че домакинства, които теглят или превеждат ваканционния бюджет в отделна сметка веднага след получаване на заплатата, рядко надхвърлят плана си – докато онези, които разчитат на обща сметка, по-трудно проследяват кога летният разход е започнал да засяга текущите месечни плащания.

Категория Ориентировъчен дял от летния бюджет Забележка Пътуване и настаняване 40–50% Най-големият и най-предвидимият разход, ако резервацията е ранна Храна и развлечения 20–25% Варира силно според дестинацията Подаръци и поводи 10% Планира се предварително по календар на събитията Резервен буфер 15–20% Покрива непредвидени разходи, без да засяга текущия бюджет

Резервен буфер за непредвидени разходи

Фиксиран процент, а не абстрактно „каквото остане“, прави буфера реално приложим. При летен бюджет от 1000 евро буфер от 15–20% означава 150–200 евро, заделени отделно и недокосвани, освен при реална нужда – закъснял полет, медицински разход в чужбина или технически проблем с автомобил.

Координация на разходите между членовете на домакинството

Когато повече от един човек разполага с достъп до общ бюджет за почивка, липсата на координация е чест източник на надхвърляне на плана – не заради лошо намерение, а защото всеки прави отделни, на пръв поглед дребни покупки. Кратък разговор преди тръгване за това кой поема кои категории разходи и как се отчитат по-големите суми намалява вероятността бюджетът да бъде изчерпан преди края на почивката.

Разумно спестяване през лятото без излишни компромиси

Ранно резервиране на пътувания и настаняване – цените в разгара на сезона могат да бъдат значително по-високи от резервация, направена месеци предварително; разликата при полет или хотел, резервирани в последния момент, често надхвърля 30–40% спрямо ранна резервация за същата дестинация.

Сравняване на таксите при плащане и теглене в чужбина – различните банкови карти прилагат различен процент такса за конвертиране на валута, а разликата се усеща най-вече при по-големи суми.

Внимание при избор на валута на плащане с ПОС терминал – когато терминалът предложи плащане директно в лева вместо в местната валута, крайната сума почти винаги излиза по-висока заради собствен курс на търговеца, различен от банковия.

Проследяване на разходите в реално време – приложение или обикновена таблица за две седмици почивка показва къде реално отива всеки евро, а не само колко остава на карта в края на месеца.

Избягване на импулсивни покупки на място – решение за по-голям разход, отложено с един ден, обикновено намалява вероятността от последващо разкаяние.

Реалната възвръщаемост на депозитите в България през 2026 г.

Лихвите по срочните депозити у нас остават ниски – между 1,5% и 2,5% годишно при повечето банки, докато инфлацията през годината се задържа над тези нива, посочи член на Управителния съвет на БНБ. На практика парите, оставени на депозит, губят част от покупателната си способност, вместо да я запазват изцяло. По-високи лихви предлагат отделни банки за депозити в чужда валута, но подобни продукти носят и валутен риск, който не е подходящ за всеки спестовен профил. Затова контролът върху разходите през лятото има по-голямо реално значение за бюджета от търсенето на по-висока лихва – дисциплината при харчене компенсира далеч по-осезаемо, отколкото минималната разлика между 1,5% и 2,5% годишна доходност.

На какво да обърнем внимание при плащания в евро тази ваканция?

Нови такси за обмяна на валута след 1 юли 2026 г.

До 30 юни 2026 г. банките у нас бяха задължени по закон да обменят лева в евро безплатно за клиентите си. От 1 юли това задължение отпадна и част от институциите вече прилагат такса за услугата. Преди да се тръгне на почивка с останали левове в брой, си струва да се провери условието на конкретната банка, защото разликите между отделните институции могат да бъдат съществени.

Как да проверим коректността на цените, обявени в евро?

Периодът на задължително двойно обозначаване на цените в лева и евро продължава до 8 август 2026 г., след което цените ще се обявяват само в евро. Дотогава всеки касов бон и всяка ценова табела трябва да показват и двете стойности едновременно, което дава лесна възможност за сверка. При изчисляване дали дадена цена в евро отговаря на очакваната стойност, най-сигурният начин е директно умножение по фиксирания курс 1,95583, а не приблизително закръгляне наум. За по-големи покупки – наем на автомобил, резервация на хотел, поръчка на техника – разликата от няколко процента при закръгляне може да се натрупа до осезаема сума. Изданието TradeNews публикува текущи анализи за движението на лихвите, цените и ефектите от прехода към еврото върху домакинствата, което е полезна отправна точка при по-големи финансови решения през сезона.

Летният бюджет не изисква сложни изчисления, а последователност – ясно разделение между текущи и сезонни разходи, реалистичен буфер и внимание към новите условия по обмяна на валута след прехода към еврото. Годината на въвеждане на еврото добавя допълнителен слой внимание при плащанията, но не променя основния принцип – предварителното планиране намалява стреса далеч по-надеждно от последващите корекции. Домакинствата, които разделят бюджета си на ясни категории още преди началото на почивния сезон, обикновено стигат до края на лятото без неприятни изненади в извлечението по сметка – и с ясна представа откъде точно са изхарчени парите им.