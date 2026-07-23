Организирането на семейна ваканция е сериозно финансово предизвикателство за повечето хора. А когато семейството e от общо 12 души, разходите нарастват многократно и ситуацията започва да става все по-сложна. Именно с подобни трудности се справят Ирене и Израел – родители на 10 деца, които са изградили собствена стратегия за спестяване на пари. Така могат всяка година да си позволят лятна почивка, без това да натоварва семейния бюджет.

Спестяването започва още през октомври

Двамата родители споделят, че подготовката за лятната ваканция започва веднага след приключването на разходите около началото на учебната година. „Още през октомври започваме да отделяме малки суми в касичка, предназначена единствено за ваканциите. Тези пари не се пипат до лятото, защото знаем, че тогава винаги има различни разходи“, разказва Ирене. Според нея именно ранното планиране е ключът към спокойното посрещане на летния сезон, без излишни притеснения, свързани с финанси. Постепенното заделяне на средства позволява семейството да финансира развлеченията си, без да прибягва до кредити или непредвидени разходи в последния момент.

Всяко излизане е внимателно планирано

С десет деца всяка семейна разходка изисква сериозна организация. Посещенията на увеселителни паркове, кино, спектакли или други атракции винаги водят до значителни разходи за билети, транспорт, храна и напитки. Затова родителите планират всяко излизане предварително, като следят бюджета си и избягват излишните харчове. Според тях добрата организация е толкова важна, колкото и самото спестяване.

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Друг съвет, който Ирене дава, е да се възползват от всички възможности за намаления, предназначени за многодетни семейства. По думите й членството в подобни организации често осигурява отстъпки за туристически услуги, настаняване, културни събития и различни семейни развлечения. Това може значително да намали разходите през цялата година и да внесе спокойствие в забързаното ежедневие.

Популярен метод за спестяване - „предизвикателството на цента“

Освен традиционното отделяне на пари в касичка, все по-голяма популярност набира и т.нар. „предизвикателство на цента“. Методът е лесен за изпълнение. През първия ден се спестява един цент, през втория – два, през третия – три, като сумата се увеличава с по едно всеки ден в продължение на цялата година. Така дневната вноска никога не надхвърля 3,65 евро, а след 365 дни общата спестена сума достига приблизително 668 евро.

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Съществува и обратен вариант - годината започва с най-голямата дневна сума, която постепенно намалява, докато през последния ден се отделя само една стотинка. Това позволява всеки да избере варианта, който най-добре отговаря на личния му бюджет. Независимо кой метод се използва, основният принцип остава един и същ – редовното отделяне на малки суми с течение на времето може да осигури сериозни спестявания и да направи живота на многодетните семейства по-спокоен и балансиран.

А какво планират повечето родители за децата си през лятната ваканция - гледайте във видеото най-отгоре.