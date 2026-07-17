През последните дни напитка, приготвена от сок от моркови и кокосова вода, привлече много внимание в социалните мрежи, като много потребители твърдят, че тя допринася за хидратацията на тялото и по-добрия външен вид на кожата.

Въпреки че подобни твърдения не са научно доказани като гаранция за „безупречна кожа“, морковите и кокосовата вода съдържат хранителни вещества, които могат да бъдат част от балансирана диета.

Защо стана популярна?

Феновете на тази напитка казват, че комбинацията от бета-каротин от морковите и електролити от кокосовата вода спомага за хидратирането на тялото, което може да има положителен ефект върху външния вид на кожата. Ако вкусът е твърде сладък за вас, можете да добавите малко парче пресен джинджифил за балансиран вкус и аромат.

Важно е да напомним, че нито една напитка не може сама по себе си да реши кожните проблеми и че здравата кожа зависи преди всичко от балансирана диета, достатъчен прием на течности, качествен сън и правилна грижа. Въпреки това си струва да опитате тази вкусна разхлаждаща напитка в летните жеги.

Ето и как да си я приготвите:

Рецепта

Необходими продукти

120 милилитра сок от моркови

120 милилитра кокосова вода

Снимка: Canva

прясно изцеден сок от лимон или лайм, по желание

няколко кубчета лед

Начин на приготвяне

Ако нямате готов сок от моркови, първо обелете и изстискайте морковите.

Сложете лед в чаша, след което налейте равни количества сок от моркови и кокосова вода.

По желание добавете прясно изцеден сок от лимон или лайм, разбъркайте всичко добре и сервирайте веднага.

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