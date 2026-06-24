Когато си известен, медиите те харесват. Но често публикациите им са танц между истината и лъжата. Цвета Маркова е спортен журналист, йога и пилатес инструктор. Google я свързва с 3 основни понятия - журналистика, пилатес, Тошо Тошев. За да сме напълно сигурни в истината за тях, разговаряме с нея в подкаста "Малки разговори".

Йога и пилатес реформъри - за кого са подходящи?

Как майка на 3 деца поддържа топ форма?

Какво е да си бивша съпруга на Тошо Тошев?

Животът на Цвета Маркова винаги се е въртял около спорта. Като малка тренира фигурно пързаляне; завършва Спортната академия, което й дава професионално направеление за треньор. Работата с деца й харесва, но не е на 100% това, с което иска да се занимава. Занимава се със спортната журналистика в продължение на 12 години. По-късно се насочва към занимания с йога и пилатес, които към момента концентрира в собствено студио.

В Moonlight flow studio подходът към здравето е холистичен - комбинация от движение, грижа и релакс, които връщат лекотата в ежедневието и хармонията в тялото. Тук може да опитате класически и съвременни пилатес тренировки, йога и реформър, водени от сертифицирани инструктори, с фокус върху правилната техника, дишането и индивидуалните нужди на всеки клиент.

Гледайте целия подкаст „Малки разговори“ във видеото тук.

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Често жените си задават въпроса кога е правилното време за тренировки, късно ли е да започна, твърде стара ли съм за това. Чакат момента, в който ще имат по-малко работа, децата ще пораснат, ще стане по-топло, или просто трябва да мине важно събитие. Истината според цвета Маркова е, че идеален момент не съществува. Но такъв е всеки момент СЕГА. Важното е човек само да вземете решение, да започне и да е постоянен.

"Спортът ме е извадил от много тежки ситуации!"

"Всяка една спортна дейност, прочиства и подрежда мислите ни", твърди Цвета Маркова. Според нея съзнателното движение е това, което може да понижи напрежението и да помогне да се отървем от тревожни мисли. Понякога това прави йогата, друг път - по-тежките занимания. Защото когато човек се фокусира върху правилното им изпълнение, буквално забравя за проблемите.

"Всеки преминава през трудни моменти в живота си. През такива съм минавала няколко пъти и аз. Един ден буквално бях отчаяна. Седнах и се запитах какво обичам да правя. И си спомних, че обичам да тичам, което беше като препратка към детството. Купих си маратонки и започнах да тичам в парка. Наистина излязох от дупката - бавно подадох глава и това ме върна. Спортът винаги дава тласък и подем, който хората, които не се занимават със спорт, не могат да разберат. Но всички други знаят за какво говоря!"

Пилатесът е нейният живот и това, което я прави щастлива сега. А когато обърнем поглед към миналото...

"Тошо Тошев е глава от моя живот, бих казала хубава"

В живота на Цвета Маркова винаги е имало предизвикателства. Моментът от живота й, който я свързва с главния редактор на вестник "Труд" също определя като един от тях.

Какво е да си съпруга на Тошо Тошев - вижте повече във видеото.

Йога, пилатес реформъри и майка на 3 деца

"В този живот децата са най-големият смисъл, щастие и реализация!" - категорична е тя. Майка на 3 деца е, но за стегнатия корем, правилна стойка и тонус могат да й завидят дори професионални спортисти. Не крие, че генът също си казва думата, но най-важното е желанието и дисциплината.

Казва, че преподава йога, а не работи това. Защото "работа" й звучи някак тежко. Да стане преди 6:00 часа и да започне деня си с усмивка, знаейки, че ще помогне на някой, дошъл в студиото, за да облекчи своя болка, да стегне тялото си и да го приведе в по-добра форма, й доставя истинско удоволствие.

Снимка: Евгений Милов

Болки в кръста, схванат гръб, неправилна стойка, напрежение и изтощение от работа - малка част от проблемите, които йога и пилатес реформърите могат да повлияят. А Цвета Маркова познава всички, които идват в студиото й поименно и на всекиго знае болката, така че да му предложи индивидуално решение.

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