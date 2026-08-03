Събирането на куфар е една от вечните дилеми при пътуване. Как да съберем колкото се може повече неща - да сгънем дрехите спретнато или да ги навием на рулца? Докато някои твърдят, че навиването спестява място, други пък вярват в класическото сгъване, защото дрехите се мачкат по-малко. Ето кой метод да изберете за следващата си ваканция.

Всъщност няма универсално правило, което да е подходящо за всеки пътешественик - най-добрият метод зависи от вида дрехи, начина, по който пътувате, и какво е най-важно за вас.

Сгънати дрехи

Класическото сгъване все още е най-добрият избор за ризи, блузи, рокли, якета и други дрехи, които трябва да задържат формата си. Освен че е най-бързият метод, просто прехвърляйки дрехи от гардероба в куфара, изследванията показват, че по този начин тъканта се мачка по-малко. При навиване материалът се огъва повече, което увеличава възможността за набръчкване, особено при памука и лена.

Ако държите дрехите ви да изглеждат добре след пътуване, сгъването е по-безопасен избор.

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Кога да навиете дрехите на руло

От друга страна, навиването на дрехи има едно голямо предимство: улеснява организирането на нещата. Когато дрехите са навити на руло, можете да ги видите всички с един поглед, така че не е нужно да ровите из куфара си, за да намерите любимата си тениска. Този метод работи особено добре в комбинация с органайзери за багаж, тъй като ви позволява да извадите всеки артикул, без да разбърквате останалото съдържание. Освен това, навити на руло тениски или клинове лесно запълват малки празнини в куфара ви, например по дръжките или по краищата.

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За да спестите място - опитайте военния метод

Макар често да се смята, че навиването винаги спестява място, това не е съвсем вярно. Навитите на руло дрехи заемат повече хоризонтално пространство, докато сгънатите дрехи създават по-висока „стълба“ в куфара ви. На практика и двата метода могат да бъдат еднакво ефективни.

Съществува обаче една техника, която се е доказала като най-компактна, така наречената „рейнджърска ролка“. Това е метод на навиване, използван от военните, при който долният ръб на тениската се сгъва, дрехата се навива плътно и след това се поставя точно в този сгънат ръб. Резултатът е много компактна „ролка“, която заема по-малко място и не се развива по време на пътуване.

Недостатъкът на този метод е, че отнема повече време и може допълнително да намачка по-деликатните тъкани, така че е най-подходящ за спортно облекло, обикновени тениски и леки, лесни за поддръжка дрехи.